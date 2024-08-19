Гострий сливовий соус з часником та карі — ідеально взимку до м'яса

Сливи можна використовувати по-різному: готувати з них десерти, варення, сушити або їсти просто так. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як приготувати гострий сливовий соус з часником і карі, який так приємно буде відкрити взимку до м'ясних страв.

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Цей сливовий соус має незабутній аромат, густу консистенцію і глибокий фіолетовий колір. Він здатен підкорити усі органи чуття, тому не відкладайте його приготування. Що швидше приготуєте, то швидше скуштуєте!

Рецепт напрочуд простий: сливи подрібнюємо в блендері чи м'ясорубці, проварюємо зі спеціями й часником, розливаємо по банках і стерилізуємо 20 хвилин.

Сливовий соус з часником і карі можна подавати до м’яса, птиці, страв з картоплі, пікантних млинців або просто з хлібом! Солодкі та кислі нотки створюють чудову смакову гармонію, яка пасуватиме будь-якій страві.

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Інгредієнти (5 порцій): Основні: РЕКЛАМА Слива — 1 кг

Цукор — 100 г

Приправа карі — 10 г

Сіль — 1 ч. л.

Часник, зубчики — 5 шт.

Перець чорний мелений за смаком Спосіб приготування: Крок 1/5

Сливи помийте, обсушіть, розділіть навпіл і видаліть кісточки. Покладіть половинки слив у чашу блендера і подрібніть до однорідної маси. РЕКЛАМА Крок 2/5

Перекладіть сливову масу у каструлю, додайте цукор, карі, сіль і перемішайте. Доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні, помішуючи, 15 хвилин. Крок 3/5

Часник почистьте, пропустіть через прес, додайте в сливове пюре разом із перцем і варіть ще 15 хвилин, періодично перемішуючи. Крок 4/5

Гарячий соус розкладіть у теплі, чисті банки. Помістіть їх у каструлю з трохи підігрітою водою і стерилізуйте 20 хвилин. Крок 5/5

Потім герметично закрийте прокип’яченими металевими кришками. Соус на зиму готовий!

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати гострий томатний соус на зиму.

Фото: Depositphotos

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