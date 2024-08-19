Гострий сливовий соус з часником та карі — ідеально взимку до м'яса
Сливи можна використовувати по-різному: готувати з них десерти, варення, сушити або їсти просто так. Відомий кулінарний ресурс «Шуба» розповів, як приготувати гострий сливовий соус з часником і карі, який так приємно буде відкрити взимку до м'ясних страв.
Цей сливовий соус має незабутній аромат, густу консистенцію і глибокий фіолетовий колір. Він здатен підкорити усі органи чуття, тому не відкладайте його приготування. Що швидше приготуєте, то швидше скуштуєте!
Рецепт напрочуд простий: сливи подрібнюємо в блендері чи м'ясорубці, проварюємо зі спеціями й часником, розливаємо по банках і стерилізуємо 20 хвилин.
Сливовий соус з часником і карі можна подавати до м’яса, птиці, страв з картоплі, пікантних млинців або просто з хлібом! Солодкі та кислі нотки створюють чудову смакову гармонію, яка пасуватиме будь-якій страві.
Інгредієнти (5 порцій):
Основні:
Слива — 1 кг
Цукор — 100 г
Приправа карі — 10 г
Сіль — 1 ч. л.
Часник, зубчики — 5 шт.
Перець чорний мелений за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1/5
Сливи помийте, обсушіть, розділіть навпіл і видаліть кісточки. Покладіть половинки слив у чашу блендера і подрібніть до однорідної маси.
Крок 2/5
Перекладіть сливову масу у каструлю, додайте цукор, карі, сіль і перемішайте. Доведіть до кипіння і варіть на маленькому вогні, помішуючи, 15 хвилин.
Крок 3/5
Часник почистьте, пропустіть через прес, додайте в сливове пюре разом із перцем і варіть ще 15 хвилин, періодично перемішуючи.
Крок 4/5
Гарячий соус розкладіть у теплі, чисті банки. Помістіть їх у каструлю з трохи підігрітою водою і стерилізуйте 20 хвилин.
Крок 5/5
Потім герметично закрийте прокип’яченими металевими кришками. Соус на зиму готовий!
Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати гострий томатний соус на зиму.
Фото: Depositphotos66
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