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Яблучно-сливове повидло: ідеально для холодних ранків

20:15 26 вересня 2023
Яблучно-сливове повидло

Воно виходить густим без згущувачів, буде ідеально на Різдво на пампухи, і на рогалики, і на пиріжки. Та й вранці до млинців теж вийде дуже смачно, каже кулінарка Наталія Козоріз. А ще з таким повидлом можна приготувати гомбовці або пляцок «Досконалість».

Інгредієнти:

  • 2 кг чищених від кісточок і від хвостиків яблук (від шкірки не чистити)
  • 1.5 кг чищених від кісточок слив
  • 100 г води
  • 2 кг цукру

Приготування:

Яблука і сливи скласти в казанок, щоб ви були впевнені, що дно не пригорає, додати води і під кришкою тушити до кашоподібної маси, час від часу помішувати. Перебити все блендером, перетерти через сито. Перетерту масу повертаємо в казан, всипаємо весь цукор. І так варити, час від часу помішуючи, орієнтовно 2 години. Коли набираєте ложкою і назад виливаєте на масу, то воно повинно залишатися на поверхні, не розтікатися. Гаряче повидло розливаємо в стерилізовані банки і закручуємо кришками.

Нагадаємо рецепт варення «слива в шоколаді».

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