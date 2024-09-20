Нові тренди в постільній білизні: у пріоритеті кольори природи

Канули в Лету часи, коли постільна білизна мала бути виключно білосніжною. Настав час практичних людей та ідей. У тренді — темно- і світло-сірий кольори, пісочний, відтінки глини… Вони символізують близькість до природи і дарують спокій. Ці кольори немаркі — і в цьому теж один із плюсів. Така постільна білизна впишеться в будь-який інтер'єр.

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Сірий і пісочний кольори можуть стати фоном для флористичного орнаменту — і це дуже красиво. А ще в тренді — небесно-блакитний і відтінок шавлії, які асоціюються з гармонією і домашнім затишком.

Тим, кому подобаються вишукані речі, варто звернути увагу на постільну білизну з вишивкою та мереживом. Однак декор із мережива не повинен бути розміщений у центрі наволочки — це некомфортно для шкіри обличчя.

У тренді комплекти, частини яких можуть бути взаємозамінні. Купивши два таких комплекти, ви можете комбінувати постільну білизну на свій смак. Наприклад, один комплект може бути однотонним, а другий — з рослинним візерунком.

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Вибирайте забарвлення, які налаштовують на відпочинок!

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що інтер'єрні тренди тяжіють до легкості, зокрема, популярні відтінки аква.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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