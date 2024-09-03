Інтер'єрні речі в горошок: сентиментальні акценти додадуть вашому будинку затишку
Домашній затишок — те, чого прагне багато хто з людей. Речі в горошок в інтер'єрі додадуть оселі сентиментальності.
Особливо гарний вигляд має білий горошок на напівпрозорому текстилі фіранок. Такі фіранки доречні у будь-якій кімнаті. Такою може бути й шторка у ванній кімнаті.
Також у ледь видимий горошок можуть бути шпалери. А ось на посуді горох може бути контрастним — наприклад, білий на червоній чашці чи синій. Скатертина в горошок — теж незвичайно. Наприклад, яскрава зелена скатертина у блакитний або лимонно-жовтий горох.
Яскравий різнокольоровий горошок доречний і в дитячій кімнаті — наприклад, на постільній білизні чи декоративних подушках.
Не варто вводити в інтер'єр відразу кілька речей у горошок різного кольору та величини — наприклад, шпалери, декоративні подушки та плед, інакше отримаєте візуальне навантаження і в такому інтер'єрі швидко втомлюватиметеся.
Ідеальний простір для експериментів з речами в горошок — дача у стилі кантрі. Там ви можете фантазувати, скільки душа забажає. Текстильні серветки та рамки для фото теж можуть бути у горошок. А чому б ні?
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що горошок зараз модно використовувати і в упаковці подарунків.
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Фото Ольги Сметанської38
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