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Стиль життя

Відтінки аква: інтер'єрні тренди тяжіють до легкості

21:35 1 вересня 2024
абажур кольору аква

Який колір має вода? Це питання риторичне. І все ж відтінки аква всім нам відомі. Вони легкі та чисті.

Сьогодні такі відтінки є актуальними в інтер'єрі. На думку стилістів, вони чудово поєднуються з яскравими насиченими кольорами: помаранчевим, жовтим, фуксією… А ще — з білим.

Відтінки аква матимуть гарний вигляд в домашньому текстилі — наприклад, в шторах. Дуже свіжо виглядають м'які меблі (диван та крісла) з ледь блакитним відтінком, а також торшер.

Якщо у вас лимонно-жовта або помаранчева кухня, використовуйте сервіз у відтінках аква. На таких тарілках чудово виглядатимуть такі фрукти, як абрикос, персик, диня… А салат із жовтих томатів та помаранчевого перцю із зеленим базиліком нагадуватиме полотно великого художника.

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Посуд у відтінках аква має стильний вигляд

Інтер'єри у відтінках аква здаються більшими та світлішими. У спеку тут ніби прохолодніше. Взимку відтінки аква перегукуватимуться зі сніговим пейзажем за вікном. А новорічна ялинка, прикрашена мандаринами, та камін створять атмосферу, як на різдвяній листівці.

Єдиний мінус відтінків аква полягає в тому, що вони швидко брудняться. Але це не перешкода для тих, хто готовий прибирати частіше, ніж зазвичай.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що зараз модно подавати закуски, основні страви та десерти у глибоких тарілках.

Читайте також: Шоколадний сервіз — тренд 2024: поєднуйте з жовтою скатертиною

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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