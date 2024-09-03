Нові авто дорожчати не будуть: Гетманцев розповів, на що ціни можуть злетіти у жовтні

Новий податок для автомобілістів у вигляді стягнень у розмірі 15% вартості нового авто, про який попереджали у Всеукраїнській асоціації автомобільних імпортерів та дилерів не буде, скоріше за все, прийнятий в Раді через «низький фіскальний потенціал».

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Таким припущенням з виданням «РБК-Україна» поділився голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Така ж доля, на його думку, чекає і закони про норми стягнень у розмірі 5% доходу з продажу одного об’єкта нерухомості на рік; про 30% від вартості ювелірних виробів, що реалізуються; та про 5% вартості банківських металів при купівлі у банків.

В той же час у законопроєкті залишились, зокрема, норма про підвищення військового збору з 1,5% до 5%; 1% військового збору з платників єдиного податку 3-ї групи; 10% від мінімальної заробітної плати на місяць для ФОП-платників єдиного податку 1-ї, 2-ї та 4-ї груп.

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Також зміни торкнулися норми щодо підвищення ставки податку для фінансових установ, відмінних від банків, з 18% до 25%.

«Мінфін і Нацбанк хотіли запровадити цей податок починаючи з 2024 року. Ми не погодилися. В результаті податок почне справлятися за результатами роботи фінустанов у 2025 році і далі», — пояснив Гетьманцев.

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Також передбачено встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств для платників податку, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним (за кожну АЗС). Зокрема, у розмірі 60 тис. грн у разі реалізації двох та більше видів пального; 30 тис. грн у разі реалізації виключно скрапленого газу; 45 тис. грн — якщо частка реалізації скрапленого газу в загальному обсязі реалізованого пального протягом місяця становить 50% і більше.

Для АЗС, де паралельно здійснюється торгівля алкоголем та тютюном, встановлено вищі ставки. 80 тис. грн — у разі реалізації двох та більше видів пального; 40 тис. грн — у разі реалізації виключно скрапленого газу; 60 тис. грн — якщо частка газу у загальному обсязі реалізованого пального становить 50% і більше. Крім того, законопроєктом передбачено зміну податкового періоду з квартального на місячний для подання до контролюючих органів податкового розрахунку сум доходів.

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«Юридично — це друга редакція. Проміжні версії були на рівні розмов, проектів, консультацій. Я особисто протягом серпня чи не щодня зустрічався з бізнесом для консультацій. Зустрівся фактично з усіма відомими бізнес-асоціаціями і експертами. Зустрічі ми організовували спільно з Мінфіном на базі нашого парламентського комітету. Всі зауваження і пропозиції ми чули і проговорювали», — поділився парламентарій.

Нагадаємо, раніше Данило Гетманцев оприлюднив розрахунки Мінфіну, за якими збільшення в військового збору з доходів українців з 1,5% до 5% у 2024 році додасть до бюджету 27,3 млрд гривень, у 2025 році — 107,7 млрд гривень.

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