«Лють і нерозуміння»: «Квартал-95» вкотре оскандалився відео з військовим

Студія «Квартал 95» знову потрапила у скандал. У своєму номері для програми «Вечірній квартал» вона використала відео загиблого військового Юрія Назаренка. Його дружина висловила обурення й заявила, що дозволу на використання відео не давала. Про це вона написала у Facebook.

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На відео з програми «Кварталу 95» актори студії співають пісню з рядками «Ось такий простий формат — автомат наш дипломат. Бо не розуміють слів інших кляті москалі». На тлі також видно відео з військовими, один із яких — Юрій Назаренко, які танцюють під цю пісню. У мережі пишуть, що номер був присвячений темі перемовин між росією та Україною.

Дружина загиблого воїна обурилася цій сценці. Вона написала, що їй «огидно, що з болю інших людей роблять шоу».

«Коли побачила ці танцюльки, моє серце обірвалося. Нахлинуло почуття люті та нерозуміння того, як можна використовувати відео без дозволу, а особливо, якщо цих двох людей вже немає серед живих», — сказала Наталія.

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Вона додала, що на відео з військовими, яке транслювали в передачі, заблюрили обличчя, зокрема її чоловіка.

«Але, чи є повага у „Квартал 95“ до зниклих та загиблих військовослужбовців. Чи „Квартал 95“ вважає, що я, Остап (син Наталії та її загиблого чоловіка. — Авт.) і родина Сашка (іншого військового, зображеного на відео. — Авт.) теж будемо посміхатися, радіти та підтанцьовувати?» — написала Наталія.

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Станом на 20 вересня запис номера видалили з офіційного каналу «Кварталу 95».

Як писали «ФАКТИ», раніше шквал критики викликала пародія «кварталівців» на колишнього начальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича. А журналістка Яніна Соколова поділилася думками про «жлобський гумор» та толерантність українців.

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