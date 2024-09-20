Рятівного вітру та дощу не чекайте: синоптики спрогнозували ситуацію із задимленням у Києві у вихідні дні 21−22 вересня

Внаслідок збереження антициклональної циркуляції та зони високого атмосферного тиску, на найближчі дні у всіх областях країни очікується хороша і тепла погода, без опадів. Температурний фон перевищуватиме норму на 3 — 5 °C, з найвищими показниками на півдні та сході України. Однак, через тривалу посуху та локальні пожежі в екосистемах північних, східних та місцями центральних регіонів може спостерігатися погіршення якості повітря та його прозорості (так звана імла). Найбільш помітне зниження прозорості атмосфери може фіксуватися в нічні та ранкові години при слабкому вітрі. Про це повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

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Субота, 21 вересня:

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями тумани. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, на поверхні ґрунту місцями заморозки 0…-3 °С; вдень +21…+26 °С. У Карпатах вночі −2…+3 °С, вдень +15…+20 °С. У північних регіонах малохмарна погода, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С; вдень +21…+26 °С.

У центральних регіонах очікується сонячна та суха погода. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С; вдень +21…+26 °С. У південній частині країни та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +11…+16 °С; вдень +23…+28 °С. У східних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С; вдень +21…+26 °С.

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Неділя, 22 вересня:

У західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С; вдень +20…+25 °С. У Карпатах вночі +1…+6 °С, вдень +15…+20 °С. У північних регіонах малохмарно, без опадів. Вітер вночі змінних напрямків, вдень північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С; вдень +21…+26 °С. У центральних регіонах утримається сонячна та суха погода. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +8…+13 °С; вдень +22…+27 °С.

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У південній частині країни та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі +10…+15 °С; вдень +23…+28 °С. У східних областях прогнозується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +6…+11 °С; вдень +22…+27 °С.

Синоптикиня Наталія Діденко повідомила, що антициклон на ім'я Serkan охоплює своїм впливом всю Україну. Тому повсюди буде сухо та майже штиль, хіба на півдні вітряно.

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«Якщо домінує антициклон, без дощів та маловітряно — це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря. Найближче посилення вітру у Києві — 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря. Дощів поки не видно, найближчий — з 27, 28 вересня. Таке буває практично щороку. Це — неприємно, але не катастрофа», — написала вона.

За прогнозом Укргідрометцентру, у наступні три доби в Україні утримається суха погода. Вітер північний, північно-східний, 5−10 м/с. Температура вночі 6−12°, на узбережжі морів 13−18°; вдень 21−26°, в Карпатах 15−20°.

В Київській міській державній адміністрації повідомили, що у північній частині Києва спостерігається покращення стану якості повітря. Водночас рекомендації для містян діють до повної нормалізації ситуації в усьому місті. Про це розповів директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА Олександр Возний.

«Наразі спостерігаємо зниження рівня забруднення повітря в північній частині міста орієнтовно на 20% від ранкових показників. На жаль, у південній і південно-східній частинах міста ситуація поки не нормалізувалась. Загалом концентрація частинок пилу, який наразі є основним забруднювачем у місті, в п'ять разів перевищує норму», — зазначив він.

Возний зауважив, що ймовірною причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах в Київській, Чернігівській та Сумській областях. Йдеться про пожежі на торф’яниках і в лісах, зокрема на Поліссі.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило у Києві рівень забруднення повітря поступово знижується, але поки залишається вище норми.

За словами, міністерки захисту довкілля та природних ресурсів України Світлани Гринчук, причинами задимлення є пожежі в екосистемах та горіння торф’яників, основним викидом яких є компоненти диму — тонкодисперсні частки. Також на появу смогу впливають сезонні перепади температур. Восени відбуваються температурні інверсії, які викликають накопичення шкідливих речовин в приземному шарі повітря. Тепле повітря і вологість призводять до туману, шкідливі речовини з різних джерел викидів майже не розсіюються. Це впливає на якість повітря та показники забруднення.

За даними Гринчук, станом на зараз у повітрі Києва та його околицях фіксується перевищення дрібнодисперсних частинок (пил, сажа, дим). Діоксид азоту, діоксид сірки — у нормі.

Як писали «ФАКТИ», пожежі в екосистемі Київщини призвели до того, что в столиці відчутно погіршилася якість повітря. Жителям рекомендуємо утриматися від провітрювання приміщення та обмежити тривале перебування на вулиці.

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