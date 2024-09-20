Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру
На всій території України лунала повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К, призначеного для ударів гіперзвуковими ракетами «Кинжал». У повітряних силах повідомили, що на Дніпропетровщину летіла «швидкісна ціль», а на Херсонщині група дронів рухалася у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.
Як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, росіяни потрапили до будівлі освітнього центру. Воно частково зруйноване.
Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак додав, що внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець.
«У нього множинні садна і перелом. Лікарі надають необхідну медичну допомогу. Крім будівлі, розбито 11 авто», — написав Лисак.
Як писали «ФАКТИ», 20 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. У місті пролунала серія вибухів, після яких у небі було видно дим. Згодом стало відомо, що ворог пошкодив припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа. Четверо цивільних дістали поранення.21
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