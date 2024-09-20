Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру

На всій території України лунала повітряна тривога через зліт російського МіГ-31К, призначеного для ударів гіперзвуковими ракетами «Кинжал». У повітряних силах повідомили, що на Дніпропетровщину летіла «швидкісна ціль», а на Херсонщині група дронів рухалася у напрямку Миколаївщини північно-західним курсом.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, росіяни потрапили до будівлі освітнього центру. Воно частково зруйноване.

Голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак додав, що внаслідок удару постраждав 19-річний хлопець.

«У нього множинні садна і перелом. Лікарі надають необхідну медичну допомогу. Крім будівлі, розбито 11 авто», — написав Лисак.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», 20 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі. У місті пролунала серія вибухів, після яких у небі було видно дим. Згодом стало відомо, що ворог пошкодив припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антигуа. Четверо цивільних дістали поранення.

РЕКЛАМА

21

Читайте нас у Facebook