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Росіяни вдарили «Іскандером» по Одесі: пошкоджено портову інфраструктуру, є поранені

16:15 20 вересня 2024
Обстріл

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 20 вересня ворог здійснив ракетну атаку на Одесу. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Уламки, попередньо, ракети „Іскандер-М“ пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа. Четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян. Вкотре закликаю: при оголошенні сигналу повітряної тривоги прямуйте в укриття!» — написав він.

Як повідомляє Telegram-канал «Одесса INFO», уже відомо про 1 загиблого та 7 потерпілих.

Як писали «ФАКТИ», днями росіяни вночі атакували Харків КАБами, а також обстріляли Дніпропетровщину.

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