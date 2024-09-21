Окупанти вдарили КАБом по центру Харкова, є постраждалі

Увечері 20 вересня російські військові завдали три авіаудари по Харкову. Внаслідок атаки постраждали 5 людей, серед них 10-річна дівчинка, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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«Окупанти вдарили КАБом у проїжджу частину у самому центрі Харкова», — написав Синєгубов.

За словами голови Харківської ОВА, всього містом зафіксували три удари. Окупанти пошкодили кіоски, вікна у лікарні, готель, біля якого раніше вже було потрапляння.

Мер міста Ігор Терехов написав про потрапляння центральною частиною міста, біля медичного закладу. Пізніше він уточнив, що росіяни двічі вдарили по Шевченківському району та один раз по Київському.

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Згодом Терехов повідомив про 7 постраждалих, серед яких 12-річна дитина, 10-річна дитина з гострою реакцією на стрес та 17-річний підліток. Одну людину було шпіталізовано.

Медичний заклад, біля якого було потрапляння, функціонує. Серед пацієнтів постраждалих немає. Значних ушкоджень будівлі не зафіксували. В одному з корпусів пошкоджено вікна.

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Раніше «ФАКТИ» повідомили, що росіяни вдарили по Дніпру.

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