Кривий Ріг вночі було атаковано ракетами, є жертви та поранені

Вночі 21 вересня російські війська знов завдали удару по Кривому Рогу. Загинули троє людей, серед яких дитина, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Знову страшна ворожа атака на Кривий Ріг. Серед ночі, коли місто спало. Наразі вже відомо про 3 загиблих, серед яких — дитина. Є і поранені. Пошкоджені приватні житлові будинки, школа, гараж та авто», — написав він.

Стало відомо, що загинув 12-річний хлопчик та дві літні жінки.



«Хлопчику, якого вбили росіяни у Кривому Розі, було 12 років. Ракетний удар обірвав життя й двох жінок — 75 і 79 років. Щирі співчуття рідним загиблих», — уточнив Лисак.

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Постраждали троє людей — 17-річний хлопець і чоловіки 31 і 50 років. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

«Можуть ще бути люди під завалами. Задіяні всі рятувальні, комунальні та медичні служби», — повідомив керівник міського військового штабу Олександр Вілкул.

За словами Сергія Лисака, атаки на Дніпропетровщину тривали від вчорашнього вечора. Ворог цілив БпЛА та артилерією. Потерпали Нікополь, Покровська та Мирівська громади.

Поранена 38-річна жінка. Вона в лікарні у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені 4 будинки, АЗС. Зайнявся склад приватного підприємства. Вигоріло й 20 т соняшника. Знищений навантажувач. Пошкоджені автівки, додав Лисак.

Вночі ворог також завдав удар по Дніпру. Постраждав 19-річний хлопець. У нього множинні ссадна та перелом. За уточненою інформацією, пошкоджений також 6-поверховий навчальний корпус, там вибиті вікна. А ще понівечені 3 багатоповерхівки і 72 авто.

Також вночі росіяни тричі вдарили по Харкову КАБами. Два удари прийшлося по Шевченківському району Харкова, один — по Київському. Поцілили біля медичного закладу у центральній частині міста. Лікарня, біля якої влучила російська авіабомба, функціонує, на момент влучання там перебували сотні пацієнтів.

Відомо про 15 постраждалих від вечірнього удару по Харкову. Восьмеро з них — ушпиталені, двоє дітей і один дорослий перебувають у легкому стані, решта — у середньому.

Протягом дня росіяни здійснили 76 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 175 вибухів.



Вдень 20 вересня росіяни вдарили «Іскандером» по Одесі. Пошкоджено портову інфраструктуру, є поранені, відомо про 1 загиблого.

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