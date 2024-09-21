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Не 80 тисяч: Зеленський прокоментував втрати України у війні

13:54 21 вересня 2024
Президент Зеленський на передовій

17 вересня американська газета The Wall Street Journal написала, що нібито втрати України у війні складають 80 тисяч військових. Але насправді цифри менші.

Зокрема, прокоментувати інформацію попрохали президента Володимира Зеленського на зустрічі з журналістами 20 вересня.

«80 тисяч? Це брехня. Реальна цифра набагато менша ніж та, що була опублікована. Суттєво», — сказав він.

Зазначимо, що згідно інформації The Wall Street Journal число вбитих і поранених українців та росіян, які беруть участь у війні, досягло нібито приблизно 1 мільйона. Як стверджують журналісти, у ході військових дій було нібито вбито 80 тисяч українських військовослужбовців і 200 тисяч — російських.

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Також на зустрічі згадали ще одну не зовсім правдиву інформацію — про нібито готовність України до «заморозки» війни — про це написало видання Bild. Журналісти нібито ознайомилися із планом перемоги президента України Володимира Зеленського. Вони запевнили, що в плані, нібито, припасана «готовність» України прийняти «локальне припинення вогню на певних ділянках фронту».

У Зеленського відреагували, заявивши, що Bild поширив фейк.

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Нагадаємо, що на переконання українських військових, політики не зможуть завершити війну переговорами, зробити це здатні лише українці у тяжкій і довгій боротьбі.

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