Підозри отримали 116 осіб: в Україні викрито масштабний канал збуту зброї і наркотиків

В Україні протягом кількох днів тривали масштабні спецоперації з перекриття каналів збуту зброї, боєприпасів та наркотичних засобів.

За результатами слідчих дій 49 особам було повідомлено про підозру за фактами незаконного зберігання та збуту зброї, боєприпасів по всій території України, а також привласнення зброї (статті 263 та 410 Кримінального кодексу України).

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Ще 67 особам повідомлено про підозру за фактами незаконного обігу наркотичних речовин (ст. 307, ст. 309, ст. 255 КК України), поінформували в Офісі Генерального прокурора.

У межах слідства правоохоронці провели понад 129 обшуків, за результатами яких вилучили зброю та боєприпаси. Зокрема йдеться про:

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12 мінометних та протитанкових мін;

187 гранатометів та майже 180 пострілів до них;

понад 85 автоматів та кулеметів;

20 одиниць саморобної вогнепальної зброї;

124 детонатори;

124 тротилових шашок;

понад 170 гранат;

45 пістолетів;

майже 38 тис. набоїв;

15 кг пороху та артилерійські снаряди.

Вилучена зброя

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... і боєприпаси

Також у декількох регіонах України проведено понад 69 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено психотропних речовин на суму понад 15,5 млн грн — це 15 кг амфетаміну, понад 7 тис таблеток MDMA вагою близько 3 кг, майже 1 кг канабісу, понад 80 грам особливо небезпечної психотропної речовини — PVP, коноплі, а також 100 тис грн, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, ваги та чорнові записи.

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За даними слідства, підозрювані упродовж 2024 року за допомогою Telegram збували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок» та поштовою службою, в т. ч. у прифронтових регіонах. Тож 11 підозрюваним інкримінують збут наркотиків у складі злочинної організації.

Вилучені наркопрепарати

Під час проведення обшуків також було припинено діяльність лабораторії з виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин. Наразі триває процес обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, що останнім часом в Україні почастішали підриви гранат цивільними громадянами — вочевидь, боєприпаси доправляють з території бойових дій.

Фото Офісу Генерального прокурора

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