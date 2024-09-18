«Динамо» з дебютним голом Себальоса перемогло «Ворсклу» і стало лідером УПЛ: відеоогляд матчу

У середу, 18 вересня, київське «Динамо», яке 25 вересня стартуватиме у Лізі Європи, провело на столичній арені імені Валерія Лобановського перенесений поєдинок 4-го туру української прем'єр-ліги проти «Ворскли».

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Чемпіонат України. Матч 4-го туру

«Динамо» (Київ) — «Ворскла» (Полтава) — 3:1 (Себальос, 33, Караваєв, 35, Піхальонок, 90+1 — Ійєде, 81). Юніорські склади — 3:0.

«Динамо»: Бущан, Караваєв, Себальос (Михавко, 67), Біловар, Дубінчак, Бражко (Андрієвський, 59), Рубчинський (Піхальонок, 67), Шапаренко (Буяльський, 80), Брагару (Вівчаренко, 67), Кабаєв (Ярмоленко, 75), Герреро (Ванат, 75).

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Команда Олександра Шовковського, в «основі» якої дебютували колумбійський центральний захисник Себальос та ексфорвард «Зорі», панамець Герреро, зробила гарний зачин для перемоги протягом двох-трьох хвилин у першому таймі. При цьому Себальос, який залишив поле через травму голови, встиг відкрити рахунок своїм голам за «біло-синіх», точно пробивши головою після подачі кутового.

Становище команд:

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1. «Динамо» — 15 очок (5 матчів);

2. «Полісся» — 13 (5);

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3. «Олександрія» — 13 (5);

4. ЛНЗ — 10 (6);

5. «Рух» — 10 (5);

6. «Кривбас» — 10 (5);

7. «Шахтар» — 9 (5);

8. «Зоря» — 9 (6);

9. «Ворскла» — 8 (6);

10. «Лівий берег» — 6 (6);

11. «Чорноморець» — 6 (6);

12. «Карпати» — 5 (6);

13. «Верес» — 4 (6);

14. «Колос» — 3 (6);

15. «Інгулець» — 3 (6);

16. «Оболонь» — 2 (6).

Бомбардири: 6 м'ячів — Олександр Назаренко («Полісся»); 4 — Ігор Краснопір («Рух»); 3 — Олександр Філіппов, Кирило Ковалець (обидва — «Олександрія»), Ілля Квасниця («Рух»), Артем Бондаренко, Данило Сікан (обидва — «Шахтар»), Амбросій Чачуа («Карпати»), Олексій Гуцуляк («Полісся»).

У 7-му турі української прем'єр-ліги зіграють: 21 вересня (субота) — «Чорноморець» — «Карпати» (13:00), «Олександрія» — «Лівий берег» (15:30), «Динамо» — «Рух"(18:00); 22 вересня (неділя) — «Верес» — «Інгулець» (13:00), «Кривбас» — «Ворскла» (15:30), «Полісся» — ЛНЗ (18:00); 23 вересня (понеділок) — «Колос» — «Зоря» (15:30), «Шахтар» — «Оболонь» (18:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у поєдинку чемпіонату України перемогло «Зорю».

Фото ФК «Динамо»

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