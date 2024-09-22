Протягом кількох останніх днів ЗСУ завдали потужних ударів по російськиа арсеналам — спочатку по 107-му арсеналу ГРАУ у Торопці Тверської області рф, потім ще по двох складах БК — також у Тверській області та у Краснодарському краї.

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Лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко, який керує Центром з протидії дезінформації РНБО назвав нещодавні удари по російських стратегічних артилерійських резервах новим етапом війни.

«Раніше подібні удари завдавалися переважно по складах боєприпасів тактичного рівня, що безпосередньо впливало на бойові дії на лінії фронту. Атаки на стратегічні резерви мають значно глибші наслідки, оскільки це знищує запаси, що розраховані на довгострокову війну. Ви ж пам"ятаєте, що путін хоче воювати ще рік і робить все, аби мати змогу вести війну ще довше. Такі удари б"ють по спроможностях рф розтягувати війну», — зазначив він та додав, що це також впливає на здатність загарбників вести інтенсивні бойові дії та матиме накопичувальний ефект.

За словами Коваленка, втрата стратегічних запасів створює дефіцит снарядів, що стає критичним для російської армії, особливо в умовах затяжної війни.

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«Ця тактика демонструє зміну підходу до війни: українські сили прагнуть позбавити ворога можливості тривалої боротьби, вражаючи найважливіші об'єкти військової інфраструктури», — додав керівник ЦПД.

Нагадаємо, що дослідники науково-дослідного інституту Norsar у Норвегі назвали досить помітними наслідки вибухів на арсеналі в російському Торопці. Науковці зауважили, що сейсмічна активність під час атаки крилатихми ракетами зазвичай вимірюється приблизно в 1,5 бала за шкалою Ріхтера, а вибух на арсеналі — 2,5 бала. Це — показник слабкого землетруса.

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Фото — скріншот

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