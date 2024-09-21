Як слабкий землетрус: у Норвегії прокоментували вибухи боєприпасів у рф

Коли дослідники науково-дослідного інституту Norsar у Норвегії прийшли на роботу в середу, 18 вересня, вранці, вони швидко зрозуміли, що вночі в росії сталося щось дивне. Прилади, які автоматично вимірюють сейсмічну активність, тобто коливання в землі, показали велику активність в місті Торопець Тверської області на заході росії, пише видання NRK.no.

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«Це було досить незвично. Але потім прийшла новина про удар безпілотника», — розповідає сейсмолог Бен Дандо з інституту Norsar.

Україна використовувала безпілотники для атаки на склад боєприпасів у Торопці. Протягом усього ранку пожежники працювали над тим, щоб взяти під контроль великі осередки вогню.

«Ми почали переглядати реєстрацію. І чітко побачили, що вибухи були пов'язані з атакою дронів на склад боєприпасів», — розповідає Дандо.

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Norsar базується в Ліллестремі неподалік Осло. Там група дослідників займається моніторингом сейсмології, тобто звукових хвиль, що генеруються землетрусами та вибухами. З моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році дослідники проводять моніторинг війни. Вони отримують дані з низки країн, близьких до росії та України.

Ця інформація може багато розповісти про те, що відбувається на війні, як в Україні, так і в росії. Але напад на склад боєприпасів у Торопці виділився.

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«Вибухи були набагато сильнішими, ніж ті, що спостерігаються під час артилерійських обстрілів або запуску крилатих ракет, які оснащені потужними вибуховими зарядами, — каже Дандо. — У той час як сейсмічна активність атаки крилатих ракет зазвичай вимірюється приблизно в 1,5 бала за шкалою Ріхтера, вплив цього вибуху становив 2,5 бала. Іншими словами, як дуже слабкий землетрус. Це свідчить про те, що ми бачимо не вибухи від вибухового заряду, а вторинні вибухи. Іншими словами, боєприпаси вибухають. Це пояснює, чому сигнали такі сильні».

Вимірювання показують, що перші вибухи сталися о 2 годині ночі за норвезьким часом. Нові вибухи продовжували відбуватися протягом наступних шести годин. Кілька менших вибухів було зафіксовано також у другій половині дня.

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«Коли ми дивимося на сигнали, ми бачимо 20−21 окремий вибух. Але якщо ми зробимо більш чутливий аналіз, то побачимо майже 50 різних вибухів протягом ночі», — каже Бен Дандо.

Антс Ківісельг, голова естонської розвідувальної служби, заявив в ефірі естонського державного телебачення, що російська оборона швидко відчує наслідки української атаки на склад зброї в Торопці. За словами Ківісельга, під час нападу було знищено близько 30 000 тонн вибухівки. Це відповідає приблизно 750 000 боєголовок.

росія використовує близько 10 000 гранат і ракет щодня під час війни проти України. Тому Ківісельг вважає, що російська армія відчуватиме наслідки української атаки на артсклад в Торопці ще кілька місяців.

Додамо, що в ніч на 21 вересня українські дрони атакували ще два склади з боєприпасами в росії. У Тихорецькому районі Краснодарського краю через детонацію снарядів евакуюють населення. Також атакований арсенал в Октябрському Тверської області.

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