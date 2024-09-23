В Україні збираються ввести вікові обмеження для водіїв «60+»: що відомо

В Україні активізувалися прибічники нових вікових обмежень для автомобілістів «пенсійного» віку.

Зокрема, відповідний законопроєкт № 8082 вже внесено до Верховної Ради, пише спеціалізоване автомобільне видання.

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На думку авторів видання, причина — в тому, що українські законодавці форсованими темпами підганяють вітчизняне законодавство під норми Євросоюзу у зв’язку з наміром найближчими роками приєднатися до об’єднання. Серед іншого готуються і зміни для водіїв, у рамках приєднання до проекту безпеки дорожнього руху Vision Zero. Зокрема, це передбачає введення спеціальних перевірок і тестів для літніх автомобілістів.

Проєкт закону № 8082 пропонує зобов’язати водіїв віком 65 років і старше проходити обстеження когнітивних функцій для підтвердження своєї кваліфікації. Після 70 і 75 років українські керманичі повинні будуть проходити такі перевірки набагато частіше і міняти права щорічно.

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Наразі в Раді воліють не говорити про перспективу законопроєкту і часові рамки його розгляду. Водночас, з огляду на його важливість для євроінтеграції, вірогідність ухвалення нових норм оцінюється експертами як висока.

В той же час варто зазначити, що дослідження, проведені ізраїльськими експертами з Університету Бен-Гуріона, показали, що досвід, а не вік, впливає на здатність людини розпізнавати потенційні небезпеки на дорозі.

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Вони виявили, що старші, досвідчені водії були швидшими і точнішими у визначенні ризикованих сценаріїв під час водіння.

Старші водії, як правило, мають підвищену пильність завдяки своєму великому досвіду. Вони демонструють кращу здатність помічати небезпечні ситуації на дорозі та реагувати на них, на відміну від молодих, менш досвідчених водіїв.

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Тому перед тим, як дискримінувати літніх водіїв, варто провести обговорення того, як досягти балансу між забезпеченням безпеки дорожнього руху та визнанням безцінного досвіду водіїв зі стажем.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали, як визначити, чи підлягає відновленню автомобіль, який пішов під воду під час недавніх повеней в Польщі та Чехії.

Фото elpais.com/

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