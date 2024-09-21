Дешеві автомобілі-«потопельники» з ЄС: як зрозуміти, чи підлягають вони відновленню

Масштабні повені, які нещодавно накрили кілька країн-сусідів України, приведуть, як свідчить досвід, до того, що на нашому ринку скоро з'явиться немало дешевих авто, що пережили «велику воду».

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І автолюбителям потрібно буде зрозуміти, які з них можна буде відновити до робочого стану, а за які не варто буде навіть братися. В цілому це залежить від двох ключових факторів: рівня води і часу, який автомобіль провів під нею, пише профільне видання.

Головні вороги автомобіля під час повеней — це не тільки вода, а й бруд, каламуть і домішки, які вода може нести з собою. Вода проникає у вузли та агрегати автомобіля, зокрема у найважливіші електричні та механічні системи, що може призвести до дорогого та складного ремонту.

Якщо автомобіль, залитий до порогів, то наслідки можуть бути мінімальними за умови короткого контакту з водою. Якщо авто перебувало у воді кілька хвилин, пошкодження обмежуються такими вузлами, як протитуманні фари, датчики паркування або гудок. Однак варто пам’ятати, що навіть за такого рівня води ризик корозії та виходу з ладу підшипників або гальм залишається високим.

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Експерти радять не запускати двигун, якщо автомобіль стоїть у воді. Вода може потрапити у двигун через повітряний фільтр, що призведе до гідроудару, який зазвичай закінчується пошкодженням поршневої системи.

Якщо вода піднялася вище рівня порогів, пошкодження будуть серйознішими. Вода може проникнути в салон і затопити електронні блоки управління (ECU), модулі безпеки, роз’єми, що загрожує пошкодженнями електроніки. Крім того, муляка може потрапити у вихлопну систему і диференціали, що також потребуватиме ретельної перевірки і можливої заміни цих вузлів.

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У разі потрапляння води в салон рекомендується повністю розібрати внутрішню обшивку, килимки та сидіння для ретельного сушіння. Неповне просушування призведе до появи цвілі та неприємного запаху.

Також треба звернути увагу на мастило в двигуні та трансмісії. Якщо воно помутніло або має сліди води, його необхідно замінити.

Коли машина залита до рівня вікон, то шанси на відновлення автомобіля стрімко знижуються. Повне затоплення салону практично завжди означає пошкодження всіх електронних систем, а також проникнення води в двигун і трансмісію. У такому разі можлива повна втрата автомобіля, особливо якщо затоплення тривало кілька хвилин.

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Що робити, якщо автомобіль затоплено?

Якщо авто потрапило у воду, вкрай важливо дотримуватися кількох правил, щоб не погіршити ситуацію:

- не запускайте двигун! Вода в циліндрах призведе до гідроудару і руйнування двигуна;

- відключити акумулятор якнайшвидше, щоб запобігти короткому замиканню та пошкодженню електроніки;

- задокументувати пошкодження, сфотографувати кожну деталь пошкоджень для звернення до страхової компанії;

- звернутися до спеціалізованого сервісу. Стандартна мийка або поверхнева сушка не врятують автомобіль. Буде потрібне професійне обладнання для повного розбирання та сушіння всіх компонентів.

Рішення про ремонт залежить від рівня води і кількості постраждалих систем. Здебільшого транспортні засоби, затоплені вище порогів, потребують капітального ремонту, включно із заміною електронних компонентів, систем безпеки і навіть мотора.

Автомобілі, затоплені до рівня вікон, як правило, списуються на металобрухт. Важливо також враховувати, що приховані проблеми можуть з’явитися через тижні або навіть місяці після затоплення, коли почнеться корозія роз’ємів або модулів.

Щодо оформлення страхового випадку. Страховка зазвичай покриває такі випадки, але є важливі нюанси. Якщо автомобіль було залишено в зоні, схильній до затоплення, незважаючи на попередження, або якщо власник спробував запустити затоплений двигун, страхова компанія може відмовити у виплаті компенсації.



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