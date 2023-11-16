Позбавлено всякого сенсу: чому не варто «відбирати права» у водіїв старше 60 років

Запровадження у Європейському Союзі нових правил (частини ініціативи Vision Zero), які мають за мету посилити контроль за водіями похилого віку задля повного усунення смертності на дорогах, навряд чи можна сліпо копіювати без обговорення в Україні.

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Справа в тому, що обґрунтуванням ініціативи є занепокоєння щодо безпеки літніх водіїв через погіршення стану здоров’я, що призводить до дорожньо-транспортних пригод, які ставлять під загрозу життя людей.

Пропонуючи ідею обов’язкових медичних оглядів після 50 років, такі країни, як Португалія, стали прикладом для інших держав. У багатьох західних країнах, зокрема у Великій Британії, Норвегії та Швейцарії, окремі тести для літніх водіїв вже закріплені в законодавстві. Існує прагнення перетворити це на універсальну практику по всій Європі.

Однак факти, схоже, суперечать припущенню, що вік обов’язково впливає на здатність безпечно керувати автомобілем, пише Avtosota.

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Дослідження, проведені ізраїльськими експертами з Університету Бен-Гуріона, показали, що досвід, а не вік, впливає на здатність людини розпізнавати потенційні небезпеки на дорозі. Вони виявили, що старші, досвідчені водії були швидшими і точнішими у визначенні ризикованих сценаріїв під час водіння.

Досвідчені водії, як правило, мають підвищену пильність завдяки своєму великому досвіду. Вони демонструють кращу здатність помічати небезпечні ситуації на дорозі та реагувати на них, на відміну від молодих, менш досвідчених водіїв.

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Тому перед тим, як дискримінувати літніх водіїв, варто провести обговорення того, як досягти балансу між забезпеченням безпеки дорожнього руху та визнанням безцінного досвіду водіїв зі стажем.

Тим більше, що вони, як правило, обирають для їзди справді безпечні та перевірені авто.

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