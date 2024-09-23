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Світ

Хвора країна: в росії хлопець напав на однокласників з ножем і молотком

14:10 23 вересня 2024
Знаряддя злочину

Схоже, звіряча лють, з якою росіяни обстрілюють мирні українські міста і села, формується у них протягом всього життя під впливом російської дійсності.

А якою є ця дійсність, розповідають ледь не щодня російські ЗМІ. Не став винятком і сьогодняшній день, пишуть російські Telegram-канали.

За їх інформацією, у селищі Балаганськ Іркутської області трапився досить типовий випадок: озброєний ножем і молотком школяр без ніяких видимих причин напав на однокласників і завдав трьом з них досить чуттєві травми.

За даними ЗМІ, напад стався о 10:30 під час перерви. Коли восьмикласники перевдягалися на фізкультуру в роздягальні, туди увірвався Артем і кинувся на однокласників з молотком, намагаючись бити по найбільш вразливим місцям — потилицям і головам.

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Свій дикий вчинок хлопець нічим не виправдував. І, ймовірно, не розумів, що своїми діями може скалічити чи поранити однокласників.

І це, можливо, йому б вдалося, якби не вчитель фізкультури — він швидко прибіг на крики і зміг втихомирити хулігана.

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«Наразі дитина на допиті у співробітників поліції, її мотиви з'ясовуються», — зазначають журналісти.

І, схоже, дикунський підтекст вчинку зовсім нікого не дивує, адже саме таких садистів намагаються «виховати» російська школа і суспільство — нехай вчиться змалку бити і вбивати — буде справжнім «героєм СВО». Або, що ще краще — справжнім російським нацистом — як багато «старших товаришів».

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