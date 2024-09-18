Документальний фільм «Вплив» досліджує нацистські ідеї в сучасній росії та їхню роль у війні проти України (відео)

Документальний фільм «Вплив» («The Impact», США, 2024) став справжнім інформаційним вибухом, піднявши тему, яка до цього рідко обговорювалася на широкому рівні, — поширення нацистських ідей у сучасній росії та їх використання для виправдання військової агресії проти України. Фільм ретельно досліджує, як нацистська риторика, яка здалася б належною минулому, знайшла місце в сучасній політиці росії та стає основою для ідеологічної підтримки війни.

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В огляді фільму для EU Reporter наводиться ще один приклад того, як російська православна церква (РПЦ) просуває нацистські наративи, активно підтримує націоналістичні настрої, виправдовуючи агресивну політику росії щодо України.

Ця релігійна організація, яка традиційно мала значний вплив на суспільство, тепер виступає провідником антидемократичних ідей, просуваючи їх під виглядом релігійних цінностей.

Також звертається увага на діяльність організації «РАЦИРС» (російська асоціація центрів з вивчення релігій і сект), яка працює у тісній співпраці з РПЦ для поширення цих ідеологій.

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Агенти «РАЦИРС» не тільки маніпулюють громадською думкою в росії, але й впливають на суспільно-політичне життя України. Важливо зазначити, що їхня діяльність розглядається як частина ширшої стратегії зі знищення демократії не тільки в Україні, але й в усьому світі.

Показовим є те, що кримінальне розслідування діяльності мережі антикультових організацій вже розпочалося на рівні Європейського союзу. Політики й аналітики ЄС бачать в цьому глобальну загрозу для демократії, і подібні дії росії викликають серйозне занепокоєння.

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«Цей фільм пропонує потужну лінзу, через яку можна зрозуміти складну взаємодію релігії, політики та пропаганди. Як такий, він має стати каталізатором громадського обговорення та міжнародної підтримки зусиль України у боротьбі з таким втручанням», — пише EU Reporter.

Там наголошують, що «Вплив» став важливим інструментом для міжнародної спільноти, яка тепер має чіткі докази того, що росія використовує релігійні та політичні механізми для поширення нацистських ідей у контексті війни.

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Подивитися фільм англійською можна за посиланням.





Раніше професор Єльського університету, історик та філософ Тімоті Снайдер зазначив, що «у діях Росії є надзвичайно чіткий доказ геноциду».

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