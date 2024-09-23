У місті Запоріжжя через удар, завданий ворогом пізно ввечері 22 вересня, поранення отримали 13 людей. Також фіксувалися пошкодження будинків, і сталася пожежа.

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Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни атакували Запоріжжя. Попередньо, дістали поранення п'ятеро людей», — розповів чиновник.

На ранок кількість постраждалих збільшилася до 13.

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Надання першої допомоги потерпілим

Він заявив, що в результаті ворожого удару у місті були частково зруйновані будівлі.

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«Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники», — написав він.

На місці подій

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Глава ОВА додав, що інформація щодо наслідків російського обстрілу Запоріжжя уточнюється, й «постраждалим надається вся необхідна допомога».

Своєю чергою, в ГУ Нацполіції в Запорізькій області передали, що для ударів ввечері по Запоріжжю та району росіяни, попередньо, застосували керовані авіабомби (КАБ).

Зазначається, що окупанти завдали 6 ударів у період з 22:19 до 23:04 по території обласного центру та району.

«Ворожі боєприпаси влучили по об'єктах цивільної інфраструктури», — розповіли в поліції.

Зруйнований балкон багатоповерхівки

Одну з поранених — жінку — деблокували з пошкодженого будинку. Також горіли припарковані автомобілі, пошкоджені довколишні житлові будинки.

Мешканці пошкодженого будинку

«На місцях працюють поліцейські, вибухотехніки, парамедики поліції, рятувальники та інші профільні служби міста», — передали у відділі комунікації поліції Запорізької області.

Він зазначив, що у місті на 2-х локаціях розгорнули палатки, куди мешканці звертаються за підтримкою.

«Поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності», — йдеться в публікації посадовця.

А в обласному управлінні служби з надзвичайних справ (ДСНС) додали, що серед поранених — дитина, та привели відео удару по місту.

Своєю чергою в Повітряних Силах поінформували про виявлення у повітряному просторі України шести засобів повітряного нападу: двох керованих авіаційні ракети Х-59/69 та чотирьох ударних БпЛА типу «Shahed».

«В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито три ворожі БпЛА у Сумській області. Решта повітряних цілей — один „шахед“ та дві керовані авіаційні ракети, не досягли своїх цілей через активну протидію РЕБ Сил оборони України», — йдеться у повідомленні оборонців неба.

Нагадаємо, що днями саме у Запоріжжі було затримано демобілізованого строковика ЗСУ, який став агентом рф у рідному місті і шпигував за колишніми побратимами.

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