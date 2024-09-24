«Дипломатичний» скандал навколо Аліни Гросу: МЗС України виступило із заявою

Українська співачка Аліна Гросу, яка стала студенткою факультету акторства та режисури в американській школі акторської майстерності в Лос-Анджелесі, побувала на прийнятті у мера Нью-Йорка та зробила заяву, яку довелося спростовувати спікеру МЗС України.

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На своїй сторінці у соцмережах Гросу дякувала меру Еріку Адамсу та його команді за запрошення: «Для мене велика честь бути частиною цієї події. І я з великим задоволенням представляла нашу країну на цьому вечорі, а також продовжу це робити і далі в Лос-Анджелесі».

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Заяву Грусоу про «представника української культури в Нью-Йорку» прокоментував спікер МЗС України Георгій Тихий: «Нам не відомо, звідки з'явилася інформація про те, що співачка Аліна Гросу „отримала дипломатичну посаду в Нью-Йорку“. З огляду на резонанс цієї інформації у ЗМІ, мусимо офіційно роз'яснити, що Аліна Гросу не перебуває на жодних штатних чи позаштатних посадах у системі органів дипломатичної служби України щодо виконання дипломатичних або консульських функцій».

Нагадаємо, що нещодавно Аліна Гросу розповідала, яка мало не вийшла заміж після розлучення, але дізналася про зради свого хлопця та порвала з ним.

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Фото — скріншот

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