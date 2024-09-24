Повний провал: експерти про випробування в росії ядерних балістичних ракет «Сармат» та приниження путіна

Це мала бути одна з найнебезпечніших російських балістичних ракет, що здатна доставляти ядерні боєголовки на відстань до 18 тисяч кілометрів. Але РС-28 «Сармат», який у 2018 році анонсував путін, досі не на озброєнні рф. Зараз очевидно, що російських розробників цієї ракети знову спіткала невдача.

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Супутникові знімки російського космодрому «Плесецьк» в Архангельській області показують значні руйнування. Судячи з усього, над ракетою велися роботи, повідомляє американський журнал Newsweek. Зображення в обліковому записі X спеціаліста з аналізу аерофотознімків показують величезний кратер і пошкодження на випробувальному полігоні.

«Як ви можете легко зрозуміти, випробування РС-28 „Сармат“ провалилися повністю. Ракета здетонувала в шахті і залишила величезний кратер, який зруйнував полігон», — написав користувач MeNMyRC під зображеннями.

Зазначається, що ракета працює на рідкому паливі. Можливо, сталася аварія під час заправки. На інших зображеннях видно, як пожежні машини їдуть поблизу випробувального центру, щоб загасити пожежу в лісі. Наразі відбулося лише одне успішне випробування ракети, і це було у квітні 2022 року.

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Те, що ракета ще не була готова до запуску, також можна пояснити відсутністю літака НАТО. Літак-розвідник Cobra Ball зазвичай знаходиться в повітрі, коли запуск російської ракети неминучий. Однак, згідно із загальнодоступними даними, на момент аварії літака не було, пише t-online.de.

Прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що у кремлі нічого не знають про тестовий пуск ядерної міжконтинентальної балістичної ракети.

Цей останній інцидент став четвертим невдалим випробуванням ракети «Сармат», хоча вона вже приведена в «бойову готовність».

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Тестування, очевидно, все ще триває. Для путіна невдале випробування, а особливо його викриття, ймовірно, стане ще однією поразкою в його спробах зобразити росію як сильного супротивника.

Німецький ракетний фахівець Маркус Шиллер заявив Welt, що можлива аварія з ракетою «Сармат» є доказом того, «що вона ще ненадійна». Очевидно, що в російській ракетній промисловості є глибші проблеми, додав він.

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Нагадаємо, що у грудні 2022 року путін заявив: «Скоро ми введемо в експлуатацію ядерні „Сармати“ на 10−15 боєголовок». Проте не так сталося, як гадалося…

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