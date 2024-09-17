путін міг передати Ірану ядерні технології в обмін на допомогу у війні з Україною — ЗМІ

За словами речника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі, адміністрація Байдена залишається глибоко стурбованою ядерною діяльністю Ірану. Байден чітко дав зрозуміти, що США готові використати всі елементи національної влади, щоб запобігти будь-якій ядерній ескалації з боку Ірану, пише Bloomberg.

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Міністерство закордонних справ росії та посольство Ірану в Міжнародному агентстві з атомної енергії у Відні не відповіли на запити про коментарі.

Міністри закордонних справ країн «Великої сімки» засудили «експорт Іраном і закупівлю росією іранських балістичних ракет» у спільній заяві, назвавши це подальшою ескалацією іранської військової підтримки війни росії в Україні і вимагаючи її негайного припинення.

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час нещодавнього візиту до Лондона припустив, що росія обмінюється ядерними технологіями з Тегераном, заявивши, що москва отримала партію іранських балістичних ракет Fath-360.

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«Зі свого боку росія ділиться технологіями, які шукає Іран. Це вулиця з двостороннім рухом, в тому числі з ядерних питань, а також деякою космічною інформацією», — сказав Блінкен.

Блінкен і міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі під час переговорів у Лондоні погодилися, що «ядерна програма Ірану ніколи не була настільки просунутою», — йдеться у спільній заяві Державного департаменту США.

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Іран наполягає на тому, що не прагне виробляти ядерну зброю, хоча є побоювання, що він може створити її у відповідь на ескалацію напруженості у відносинах з Ізраїлем.

На конференції в Лондоні директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що росія та Іран поглиблюють свої військові відносини.

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Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував можливість застосування тактичної ядерної зброї росією.

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