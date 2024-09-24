Недозволена розкіш: утримання королівської сім'ї щорічно обходиться британцям у майже 700 мільйонів доларів

Утримання королівської сім'ї Великобританії, з якої кілька років тому вийшли принц Гаррі і Меган Маркл, що виїхали до США, обходиться британським платникам податків у дуже кругленьку суму — 510 млн фунтів (680 млн доларів) на рік, а не в ті 86 млн фунтів (115 мільйонів доларів)), що офіційно виділяють із бюджету.

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Як пише ВВС, такі підрахунки провела британська антимонархічна організація Republic, зазначивши, щоправда, що це — «орієнтовна оцінка можливих витрат».

Republic підсумовувала не лише витрати на утримання короля і принців з принцесами, а й втрати, які, на її думку, зазнає скарбниця Британії через те, що велика кількість землі та нерухомості належить не державі, а королю.

Наголошується, що безпосередньо з бюджету у вигляді так званого «гранту суверена» зараз виділяється 86 млн фунтів на рік. За законом, ця сума розраховується щорічно з урахуванням доходів володінь корони (Crown Estate), які монарх в обмін на щорічний грант віддає державі. Тобто, за формою та суттю, це — повернення королівському дому певного відсотка доходів із володінь корони.

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А ці володіння дуже вражаючі — це численні об'єкти нерухомості в Лондоні та інших містах, і великі земельні володіння. Загальна вартість цієї власності — близько 16 млрд фунтів; все це здається в оренду, а у 2023 році принесло 443 млн фунтів доходу.

Антимонархісти вважають, що загальні витрати на монарха повинні становити 5−10 млн. фунтів на рік, а особисто королю слід призначити зарплату у 189 тис. фунтів на рік. Нинішнє становище вони вважають «скандальною розтратою народних грошей».

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У свою чергу прихильники монархії заявляють, що королівська родина приносить не лише витрати, а й доходи — у формі додаткової кількості туристів, наприклад. Хоча ці прибутки вкрай важко підрахувати.

У Великій Британії все ще позитивно ставляться до монархії. Так, опитування, яке в серпні провела компанія YouGov, показало, що 55% респондентів вважають, що монархія виправдовує витрати на неї. Протилежної думки дотримуються 30%. Загалом позитивно до інституту монархії ставляться 59% учасників того ж таки опитування, негативно — 32%. Особисто до короля, Карла III, добре ставляться 63%, погано — 29%. Водночас наголошується, що британська молодь набагато гірше ставиться до монархії, ніж старше покоління.

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Нагадаємо, що нещодавно король Великобританії та принц Вільям публічно привітали принца Гаррі із 40-річчям. Однак, на думку королівських експертів, ці поздоровлення не слід розуміти як сигнал до примирення.

Фото з Вікіпедії

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