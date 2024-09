«Їм це не цікаво»: поведінка Меган Маркл і принца Гаррі обурила найближчих сусідів

Герцог і герцогиня Сассекські переїхали в Монтесіто після виходу з королівської сім'ї у 2020 році. Зараз вони живуть в Америці з двома дітьми — принцом Арчі та принцесою Лілібет. Місцевий житель Френк Макгініті, ветеран ВМС США розповів, що намагався запропонувати новоселам свої історичні фільми про Монтесіто, щоб полегшити їм зближення з місцевою громадою, але отримав різку відмову. Меган і Гаррі пояснили, що «вони не зацікавлені» у встановленні цих зв’язків, пише The Mirror.

ВІДЕО ДНЯ

Про це Френк згадав у своїх мемуарах Get Off Your Street, в яких також розповідається про історичні моменти, зокрема селеві потоки, які свого часу вразили регіон. 88-річний чоловік написав: «Охоронець біля воріт відвернувся від мене і не взяв фільм, сказавши, що їм це не цікаво. Я намагався бути добросусідським».

Френк був здивований, коли дізнався, що Меган і Гаррі обрали своїм домом Монтесіто, адже це місце зазвичай полюбляють люди похилого віку, а не молоді сім'ї.

Він зазначив: «Це дивно, що вони прийшли сюди. Тут, як правило, живуть старші люди».

РЕКЛАМА

У чаті з Montecito Journal він додав: «Ми не дуже часто бачимо їх тут».

Інший сусід відомої пари, Баррі Махер, раніше висловлював свої претензії The Mirror щодо «мандрівної мильної опери» Сассексів і того, що вони обрали «значно дорожче місце», але їх рідко бачать на публіці.

РЕКЛАМА

Експерт із нерухомості Ерік Брамлетт розповів, що потрібно щороку витрачати чималу суму, щоб підтримувати шикарний будинок Сассексів в належному стані. «Управління таким особняком вартістю 14 мільйонів доларів, як у Гаррі та Меган у Монтесіто, потребує багато роботи», — сказав він. І пояснив, що, ймовірно, знадобиться 10−15 штатних працівників, таких як домробітниці, особистий шеф-кухар і охорона. «Одна лише оплата зарплат персоналу, комунальних послуг, озеленення, технічного обслуговування, охорони тощо може коштувати сотні тисяч на рік», — додав експерт.

Тим часом стало відомо, що персонал маєтку Сассексів називає Меган «диктатором на високих підборах».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, на 40-річчя принц Гаррі отримав великий спадок. А Меган похизувалась коштовним подарунком від чоловіка — діамантовим намистом.

Фото з відкритих джерел



55

Читайте нас у Facebook