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Несподіваний крок короля Чарльза та принца Вільяма: чи означає він примирення з Гаррі

15:11 17 вересня 2024
принц Гаррі

Принц Гаррі відзначив своє 40-річчя та отримав несподівані публічні вітання від короля Чарльза та принца Вільяма. Однак, на думку королівських експертів, ці вітання з днем народження не слід розуміти як сигнал примирення.

Колишній королівський репортер Майкл Коул заявив: «Велика несподіванка сьогодні полягає в тому, що принц і принцеса Уельські додали свої добрі побажання з днем народження до побажань від Букінгемського палацу, пише thenews.com.pk. Нічого цього не було принаймні два роки. Тож що ми повинні прочитати в цьому? Я б сказав, що це точно не оливкова гілка».

Коул підкреслив, що брати «все ще воюють» і назвав цей жест просто таким, що «зобов'язує діяти правильно». Він додав: «Я думаю, що крихкість, холодність, які існують, збережуться на цей момент».

Попри публічні повідомлення, Коул припустив, що за нинішніх обставин примирення між Гаррі та його родиною малоймовірне. Побажання з днем народження, опубліковані в соціальних мережах, супроводжувалися фотографіями принца Гаррі.

У дописі королівської сім’ї була фотографія герцога, який сміється, а Вільям і Кейт поділилися цим же постом у своїх акаунтах. Такі публічні визнання є примітними, враховуючи, що побажання на день народження зазвичай зарезервовані для працюючих членів королівської сім’ї.

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У липні джерела повідомили People, що спроби Гаррі зв’язатися з батьком і братом за допомогою дзвінків, текстових повідомлень і листів не отримали жодної відповіді. Розрив із принцом Вільямом назвали «дуже поганим», але не «непоправним».

Востаннє брати разом з’являлися на публіці після смерті королеви Єлизавети у вересні 2022 року. Під час коронації короля Чарльза в травні 2023 року Гаррі сидів на два ряди позаду Вільяма та його родини, що підкреслювало постійну напругу.

Триваючий розрив між Гаррі та королівською родиною був широко задокументований. Звіти показують, що стосунки Гаррі з батьком і братом значно погіршилися після того, як він залишив свої королівські обов’язки у 2020 році.

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Раніше стало відомо, що принца Гаррі та Меган Маркл запросили до Великої Британії.

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