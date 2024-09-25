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Стало відомо, про що буде розмова між Байденом та Зеленським

10:24 26 вересня 2024
Зеленський та Байден

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зустрінуться 26 вересня. Відомо, що мова піде про стан війни, останні події на полі бою і нестачу боєприпасів у ЗСУ. Також президенти обговорять рішучу підтримку Сполученими Штатами України та її захист від російської агресії, сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє «Голос Америки».

«Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання — підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним. Підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення їх позицій».

Карін Жан-П'єр заявила, що президент Байден «очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці», повідомляє «Голос Америки».

Раніше повідомлялася думка експерта про поїздку Зеленського до США.

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