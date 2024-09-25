Стало відомо, про що буде розмова між Байденом та Зеленським

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський зустрінуться 26 вересня. Відомо, що мова піде про стан війни, останні події на полі бою і нестачу боєприпасів у ЗСУ. Також президенти обговорять рішучу підтримку Сполученими Штатами України та її захист від російської агресії, сказала речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє «Голос Америки».

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«Президент і віцепрезидентка чітко дали зрозуміти, що їхнє зобов’язання — підтримувати Україну, поки вона не переможе у війні, є непохитним. Підтримуємо прагнення України до справедливого, міцного та всеосяжного миру. І президент має намір забезпечити українських військових технікою, необхідною для зміцнення їх позицій».

Карін Жан-П'єр заявила, що президент Байден «очікує почути від президента Зеленського про стратегічне планування на найближчі місяці», повідомляє «Голос Америки».

Раніше повідомлялася думка експерта про поїздку Зеленського до США.

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