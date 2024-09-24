«Це підготовка сильної переговорної позиції»: експерт про поїздку Зеленського до США

Візит Зеленського до США є підготовкою сильної позиції для переговорів із росією. Так вважає експерт Ради зовнішньої політики Олександр Краєв, називаючи це важливим періодом.

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«Наша влада ставить достатньо ідеалістичні, не дуже реальні цілі. Останнє, що чули, — протягом жовтня має відбутися затвердження і втілення більше ніж 80% усіх планів так званої „формули перемоги“, яка вже була представлена нашим американським партнерам. Втім, мало віриться, що Байден з його адміністрацією, кандидати в президенти та наші союзники протягом жовтня встигнуть втілити доволі амбітну програму».

Він додав, що згідно повідомлень світових ЗМІ, програма «формули перемоги» дійсно амбітна. Але ключовий посил — наша влада готується до перемовин.

«Вони про це говорять останні кілька місяців. Американці явно готові цьому сприяти. Останні, як і інші наші партнери, постійно повторювали, що найважливіше — щоб Україна зайшла на перемовини з сильною позицією. Щоб не довелося одразу піддаватися москві, не йти на певні поступки. Тому це підготовка сильної переговорної позиції».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли думку директора із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкла Карпентера, який заявив, що президент Байден дуже рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді.

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