Пентагону не вистачає запасів: чому пакети американської військової допомоги Україні зменшуються

Пакети військової допомоги США для України в останні місяці стали меншими, оскільки запаси зброї та обладнання, які Пентагон готовий надати Києву з власних запасів, зменшилися. Викликає занепокоєння і власна боєготовність США, оскільки американські виробники зброї намагаються задовольнити величезний попит, спричинений розв'язаною росією війною.

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Дефіцит означає, що адміністрація Байдена все ще має 6 мільярдів доларів на озброєння та оснащення України, але Пентагону не вистачає запасів, повідомили CNN два американські чиновники.

«Йдеться про запаси, які ми маємо на наших полицях, про те, що українці просять, і чи можемо ми задовольнити ці запити з тим, що у нас є», — сказав один з посадовців.

За словами прессекретаря Пентагону генерал-майора Пета Райдера, Міноборони США звернулося до Конгресу з проханням надати більше часу для витрачання цих грошей, перш ніж вони закінчаться наприкінці вересня. Це різкий поворот у порівнянні з минулою зимою, коли адміністрація благала законодавців про додаткове фінансування для підтримки України.

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«Поповнення також є проблемою», — сказав чиновник.

США нарощують виробництво ключових товарів, таких як боєприпаси калібру 155 мм і ракетні комплекси Patriot, як для постачання Україні, так і для поповнення американських запасів. Але це багаторічний процес, який не дозволить швидко задовольнити зростаючий попит.

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До війни в Україні США виробляли приблизно 15 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм щомісяця. З відкриттям нових заводів і виробничих ліній США зараз виробляють 40 000 снарядів на місяць. Але Пентагону все одно знадобиться понад рік, щоб досягти своєї мети — 100 000 снарядів щомісяця. Процес нарощування виробництва йде за графіком, але він триватиме роками, потребуючи нових потужностей, розширення заводів і готовності Конгресу виділити гроші.

У квітні Конгрес надав адміністрації Байдена додаткові 13,4 мільярда доларів, які будуть використані спеціально для надання Україні зброї та обладнання з американських запасів. Але Міністерство оборони не змогло використати всі ці кошти через брак відповідних поставок, повідомили CNN офіційні особи. Також у квітні Пентагон оголосив, що відправить Києву зброю та обладнання на суму до 1 мільярда доларів безпосередньо з американських запасів після того, як Конгрес нарешті ухвалив додатковий пакет фінансування для України.

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Однак відтоді вартість кожного пакету військової допомоги Україні була значно меншою: жоден з них не перевищував 400 мільйонів доларів, а більшість — від 125 до 250 мільйонів доларів. У 2022 і 2023 роках Пентагон регулярно оголошував про пакети на суму від 600 до 800 мільйонів доларів, найвищий з яких у січні 2023 року становив 2,85 мільярда доларів.

Інший американський чиновник зазначив, що адміністрація не змогла отримати поставки зі складів Міністерства оборони протягом перших чотирьох місяців року через затримку Конгресу із затвердженням додаткового фінансування. Чиновник також сказав, що США намагаються не надавати Україні занадто багато одразу.

«Існують обмеження на те, як швидко ми можемо виводити обладнання, не впливаючи на власну військову готовність, що є однією з причин, чому пакети рознесені в часі», — сказав чиновник.

Він також додав, що існують обмеження щодо того, як швидко Україна може прийняти обладнання та ефективно його розподілити.

Міністр оборони США Ллойд Остін пообіцяв продовжувати надавати військову підтримку Україні й оголосив про новий пакет допомоги у розмірі 250 мільйонів доларів на зустрічі в Німеччині у вересні. На зустрічі Остін визнав, що США працюють над нарощуванням виробництва і «прискоренням поставок» в Україну.

Тим часом колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав канцлера Олафа Шольца переглянути свою категоричну відмову від постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Раніше повідомлялося, що президент Зеленський розраховує на міжнародний тиск, щоб закінчити війну цієї осені.

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