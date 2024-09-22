Байден доручив зрушити небо та землю заради України: що відбувається

Напередодні візиту президента Зеленського до Вашингтону директор із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкл Карпентер заявив, що президент Байден дуже рішуче налаштований підтримати Україну та поставити її в найсильнішу позицію наприкінці свого терміну перебування на посаді.

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«І він доручив усім нам, хто працює на нього, зрушити небо і землю, щоб переконатися, що ми надаємо усю, особливо військову, допомогу, але також допомогу в енергетичній безпеці, допомогу, яка була частиною законопроєкту про додаткове фінансування, який схвалили у квітні — щоби виділити все це якомога швидше. Це його вказівки нам, і ми їх виконуємо в цю мить», — сказав Майкл Карпентер.

Він додав, що у США з нетерпінням чекають презентації президентом Зеленським його стратегічного бачення перемоги.

«І коли це станеться, я упевнений, що президент (Байден) буде дуже зацікавлений у різних деталях і у тому, як вони поєднуються: військовий, економічний, дипломатичний аспект. Все це важливо. І тому я думаю, що коли вони зустрінуться, це буде дуже цікава та предметна розмова, — зауважив член Ради з нацбезпеки США. — Ми докладаємо низку зусиль, щоб дати Україні перевагу у здатності переслідувати цілі, звідки росія обстрілює українські позиції та українські міста, і завдає шкоди українській інфраструктурі».

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Очікується, що під час візиту президента Зеленського до Америки США нарешті дадуть дозвіл українським військовим використовувати надані США ракети дальнього радіуса дії для завдання ударів вглиб росії.

Фото: president.gov.ua

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