«Лікується» алкоголем: друзі Дженніфер Лопес вважають, що вона почала зловживати міцними напоями

«Несподівана відвертість», яку стала демонструвати Дженніфер Лопес у розповідях про життя з Беном Аффлеком, може бути викликана її зловживанням алкоголем на тлі скандального розлучення.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ з посиланням на інсайдерів.

«Вона займається „самолікуванням“ і не може впоратися з суворою реальністю після розлучення без тонізуючого засобу. Раніше вона пила тільки у компанії, але зараз це частина її повсякденного життя, а коктейлі, які вона змішує, зважаючи на все, дуже міцні», — стверджує джерело видання.

Цікаво, що однією з причин розлучення пари стала, за чутками, пристрасть самого актора до алкоголю. Бен Аффлек зловживав спиртними напоями ще під час попереднього шлюбу і в цьому звинувачував свою колишню дружину Дженніфер Гарнер.

РЕКЛАМА

Зазначимо, що Дженніфер Лопес подала на розлучення з Беном наприкінці серпня. Вони були заручені ще 2002 року, але розірвали заручини — як то кажуть, через пильну увагу ЗМІ.

Майже через 20 років вони відновили стосунки і у 2022 році одружилися. Перший час їхнє сімейне життя здавалося щасливим, проте пізніше користувачі мережі почали помічати, що Бен часто виглядає похмурим поруч із дружиною, папараці періодично знімали подружжя під час сварок, а пізніше з'явилися чутки про їхнє розставання.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, що стояло за «неочікуваним возз'єднанням» Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.

РЕКЛАМА

120

Читайте нас у Facebook