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Перехопити неможливо: експерт назвав єдиний спосіб боротьби з російськими керованими авіабомбами

20:03 26 вересня 2024
авіабомба

Окупанти використовують керовані авіаційні бомби для ударів по території України, скидають бомби на Харків та Запоріжжя. Для ефективної боротьби з ними ЗСУ необхідно завдавати ударів по місцях дислокації літаків і складах зі зброєю, вважає військовий аналітик Олексій Гетьман.

«У повітрі, коли летить бомба, її практично перехопити неможливо. І літак, що не заходить у зону ураження, теж збити неможливо. Засоби протиповітряної оборони та літаки, які здатні збивати носії КАБів, небезпечно підводити близько до місця ураження. Тому поки в України тільки один спосіб боротьби з КАБами — завдавати ударів по складах і аеродромах на території рф».

Він додав, що звичайну фугасну авіаційну бомбу можна дообладнати керованим модулем, і вона перетворюється на керовану авіаційну бомбу.

«Від того, що це за бомба та якої потужності, як далеко вона може пролетіти, залежить, як далеко від місця можливого ураження розташований літак, який її скидає. Останні не залітають у зону ураження наших засобів протиповітряної оборони. Відповідно, їх можуть збивати тільки наші перехоплювачі, такі, як F-16, але й він теж може бути збитий», — додав Олексій Гетьман.

Раніше у коментарі «ФАКТАМ» військовий експерт Дмитро Снєгирьов сказав, що ударів КАБами стане більше, а зупинити їх можна лише двома шляхами.

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