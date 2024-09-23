Ударів стане більше, а зупинити можна лише двома шляхами: експерт пояснив, що чекати після удару КАБом по Запоріжжю

22 вересня місто Запоріжжя вперше зазнало удару коректованою авіаційною бомбою (КАБ), що влучила в житлову забудову, де були поранені 13 осіб. Як з'ясували «ФАКТИ», кількість подібних ударів може зрости, а способів боротися з ними в України всього два.

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Про це «ФАКТАМ» заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, за словами якого цьому сприяє специфіка цього виду зброї. Йдеться про дальність і точність застосування.

Так, КАБ являє собою звичайну радянську авіаційну бомбу вагою від 500 до 300 кг, яких на складах рф залишилося чимало. До неї додаються модуль управління і корекції з крилами, що дає змогу керувати польотом бомби і збільшує дальність її польоту, і блок наведення, який робить її більш точною.

На ділі ж, як пояснює Дмитро Снєгирьов, точність російських КАБів доволі умовна і варіюється в межах кількох десятків метрів від об'єкта, що атакується. Утім, цього цілком достатньо для цілей окупантів.

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- Для росіян КАБ — це насамперед зброя психологічного тиску на Україну та її населення, тому удари наносяться частіше по мирних об'єктах. Тим самим у рф тиснуть на українців, а картинкою можливості нанесення руйнівних ударів заспокоюють власне населення, — говорить про основні цілі росіян Дмитро Снєгирьов.

Як прогнозує експерт, кількість ударів КАБів може зрости з двох причин — бажання рф посадити Україну за стіл переговорів на власних умовах, і розгортання масового виробництва бомб — за даними ЗМІ до 10 тисяч на рік.

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Оскільки дальність польоту КАБів до цілі збільшено до 40−60 км, збити їх зенітно-ракетними комплексами малого і середнього радіусу дії неможливо. У результаті, протистояти цим ударам, за словами Дмитра Снєгирьова, Україна може двома шляхами:

нанесенням ударів по ворожих аеродромах за допомогою далекобійних ракет — власних «Нептун», отриманих від союзників Storm Shadow/SCALP-EG, а також дронів;

посилення ППО за рахунок більш далекобійних зенітних ракетних комплексів SAMP/T (дальність ураження цілей до 100 км) і Patriot (до 160 км).

Атака КАБом Запоріжжя стала першим випадком, коли цю зброю було застосовано проти тилового обласного центру. Водночас прифронтові міста на кшталт Харкова або Сум регулярно відчувають на собі наслідки прильотів російських КАБів.

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Раніше повідомлялося про знищення дронами збройового складу у Тверській області росії.

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