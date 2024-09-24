Окупанти знову вночі вдарили по Запоріжжю керованими бомбами: є жертви (фото)

Увечорі у вівторок, 23 вересня, російські загарбники знов вдарили по Запоріжжю з повітря: в період з 22:30 по 23:00 завдано шести ударів (попередньо — КАБами).

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Як повідомляють в обласній поліції, зафіксовані влучання по об’єктах цивільної інфраструктури. Так, вщент зруйновано приватний будинок, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені навколишні домоволодіння, багатоповерхівки, транспортні засоби.

Фото поліції

Фото поліції

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Станом на 07:30 відомо про одного загиблого цивільного чоловіка та чотирьох поранених громадян, серед них — двоє дітей.

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У надзвичайній службі уточнили кількість постраждалих під час удару КАБами, який була завдано по місту у ніч проти 23 вересня. Серед 22 травмованих — 13 жінок, 7 чоловіків та двоє дітей. Врятовано 27 мешканців міста. У лікарні залишаються дві жінки, медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості.

Гучно вночі було й у Харкові. Мер міста Ігор Терехов повідомляв про вибух — приліт був у Київському районі міста. За попередніми даними, ракета влучила у землю на відкритій території. Виникла пожежа, інформації щодо постраждалих наразі не надходило.

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А очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів про нічну атаку на Миргородський район, де працювала ППО. «Уламки ворожого БпЛА пошкодили кілька приватних будинків. На щастя, постраждалих немає. Також уламками пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів. Задіяні усі відповідні служби для ліквідації наслідків. Ситуація на контролі», — повідомив він.

За даними командування Повітряними силами ЗСУ, з 20:00 23 вересня до 07:00 24 вересня радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника:

одну балістичну ракету «Іскандер-М» із Ростовської обл. — рф;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору Брянської обл. — рф;

одну ракету (тип встановлюється) із Курської обл. — рф;

81 ударний БплА типу «Shahed» із районів Курськ та Приморсько- Ахтарськ — рф.

Основний напрямок удару — північ та центр України.

В результаті протиповітряного бою збито 66 ворожих ударних БпЛА у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 ворожих безпілотників внаслідок активної протидії Сил оборони локаційно втрачені у кількох регіонах України.

В Повітряних силах закликали громадян при виявленні підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не здійснювати жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи місцеву військову адміністрацію.

Нагадаємо, що військовий експерт Дмитро Снєгірьов попередив про те, що кількість ударів ворожими КАБами може зрости, а способів боротися з ними у України лише два.

Фото поліції

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