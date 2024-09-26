Пережартував: популярному українському стендаперу довелося вибачатися за «жарт» про вбивство мусульман

Після того, як «Квартал-95» оскандалився відео з військовим, у скандал потрапив відомий стендапер. На ютуб-каналі «Підпільний стендап» із відео концерту Антона Стенюка вирізали фрагмент із його словами про вбивство мусульман — після того, як його помітили користувачі соцмереж і піддали Стенюка обструкції.

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Епізод був на відео на позначці 31:10. Тепер епізод із невдалим жартом про мусульман вирізаний, а на цьому місці помітна склейка відео, пише «Детектор медіа».

Втім цей фрагмент виступу зберігся у фейсбук-дописі голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Під час свого сольного концерту стендапер «жартує» на тему протистояння за релігійною ознакою в контексті російсько-української війни.

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«Ця війна — це просто нонсенс. Я не знаю як так сталося, що одні православні вбивають інших православних, коли в світі ще так багато мусульман. Я не кажу, що треба вбивати мусульман, я адекватна людина, я розумію, що це зараз не на часі. А, і тим паче, цим вже займаються іудеї», — говорить Стенюк у вирізаному фрагменті.

Виступ Стенюка також розкритикував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він назвав слова коміка «відкритим випадом проти людей за релігійною ознакою».

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А військовослужбовець ЗСУ Саїд Ісмагілов, колишній муфтій духовного управління мусульман України «УММА», поширив відео зі Стенюком із коментарем: «Вбивати мусульман? Ну спробуй, хлопчику».

Пізніше Антон Стенюк записав публічне вибачення за свій жарт про мусульман. Він зазначив, що видалив це відео із соцмереж. Він попросив вибачення перед усіма, кого могли образити його слова.

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«Один із моїх жартів був недоречним і неприпустимим. І я глибоко шкодую, що міг образити багатьох людей, зокрема представників мусульманської спільноти. Я не мав на меті когось принизити або ображати за релігійною ознакою», — сказав стендапер.

«Я усвідомлюю відповідальність за свої слова й обіцяю надалі бути більш чутливим у своїй роботі», — пообіцяв комік.

Як писали «ФАКТИ», раніше шквал критики викликала пародія «кварталівців» на колишнього начальника Рівненського ТЦК Олександра Ярмошевича.

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