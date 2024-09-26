Тренд «хмари» в інтер'єрі: його називають новою медитацією

Осінніми днями дедалі більше людей схильні до депресивного настрою. Адже світловий день зменшується, а похмура погода стає звичною. Однак не варто сумувати. Створіть у будинку атмосферу затишку та комфорту — і ви переконаєтесь, як покращиться настрій.

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Актуальний тренд сезону — хмари. Принти з небом можуть бути на постільній білизні, на шторці та килимку у ванній кімнаті, у декорі посуду… Це дуже гарно. Крім того, такий дизайн стилісти називають новою медитацією.

І це невипадково. У багатьох східних країнах у масажних салонах вікна роблять на стелі, щоб людина під час релаксаційних процедур могла спостерігати за хмарами, що пливуть небом, і таким чином максимально розслабитися.

Варто звернути увагу на різні відтінки хмар у принтах: рожеві, ніжно-сірі… Але, звичайно, білі найпопулярніші.

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Потрібно пам'ятати про те, що у своєму будинку ви маєте відновлюватися та зцілюватися, тому довіряйте у виборі інтер'єрних речей порадам експертів та своїй інтуїції.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що білий плед став трендом нинішнього сезону в інтер'єрі. Такий плед додасть атмосферності та затишку.

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Фото Ольги Сметанської

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