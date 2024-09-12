Відтінки вершкового масла: актуальний тренд осені-2024 в інтер'єрі кухні

Палітра відтінків вершкового масла в інтер'єрі кухні додасть тепла та затишку. У цьому відтінку можна зробити фасади меблів. Вершково-жовтий чудовий у текстилі — наприклад, такими можуть бути скатертина та серветки. І, звичайно ж, можна привнести його в інтер'єр за допомогою посуду — чашок, блюдечок…

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Такі відтінки чудово поєднуються з шоколадними. До речі, пити гарячий шоколад або свіжозаварену каву в чашці вершково-жовтого відтінку — справжня насолода. Естети та гурмани оцінять і чорний чи зелений чай з лимоном, поданий у чашці такого відтінку.

Якщо ваша кухня з дерева, то це взагалі ідеальна колірна композиція.

Також відтінки вершкового масла матимуть гармонійний вигляд із чорним кольором. Дуже ефектні вершково-жовта чашка в тандемі з чорним блюдцем. Або навпаки — це теж незвичайно та стильно. До речі, компонувати предмети сервізів — цікаве заняття.

Вершкова палітра випромінює домашній затишок, до якого всі ми особливо прагнемо, коли настає холодна погода, адже дедалі більше часу проводимо вдома.

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