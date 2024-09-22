Білий плед — тренд цього сезону осінь-зима. Сміливо та несподівано, але факт залишається фактом. Такий плед впишеться в будь-який інтер'єр і додасть атмосферності та затишку. Уявіть тільки картину: за вікном дощ і сльота, а ви загорнулися в білий плед, запалили свічку та з чашкою ароматного чаю з лавандою та лимоном дивіться улюблений фільм чи читаєте книгу. Для любителів соціальних мереж така річ — справжня знахідка. Білий плед виграшно виглядатиме на будь-якій фотографії. Особливо гарна така річ із китицями.

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Альтернативою білому пледу може стати молочний відтінок. Він також виглядає дуже красиво.

Єдиний мінус такої речі — маркість. Тому будьте дуже обережні. Не варто розташовувати поруч із білим пледом вазу з шоколадними цукерками або синім виноградом, оскільки плям у таких випадках практично не уникнути.

Білий плед — чудова ідея для подарунка. Він буде доречний у квартирі та на дачі. Даруючи такий плед на день народження, доповніть подарунок букетом троянд. Це буде виглядати стильно та красиво. Такий подарунок запам'ятається на довгі роки.

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Додамо, що цієї осені в інтер'єрі кухні найпопулярніші кольори — це теплі відтінки вершкового масла. Крім того, раніше «ФАКТИ» розповідали про наймодніші кольори постільної білизни.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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