«Скандал навколо візиту Зеленського в США був очікуваним і бажаним для Трампа», — блогер

У дипломатичному скандалі з вимогою відкликати посла Маркарову є дві складові. Перша складова — це кончені трампісти. Друга складова — це помилки президента і української дипломатії, вважає рекрутер, блогер та волонтер Сергій Марченко.

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«По першому пункту все досить прозоро. Трамп сам відбитий на всю голову і зібрав навколо себе ще більш відбитих.

Останнім часом Трамп намацав чутливе місце для демократів — витрати на війну в Україні. Він безбожно бреше, перебільшуючи витрати Штатів на допомогу Україні. Але його виборцям це подобається — досить годувати українців за американські гроші!

Тому Трамп педалює і буде активно педалювати надалі тему витрат коштів американських платників податків на Україну. Скандали, епатаж, хамство і тиск — це стиль ведення виборчої кампанії Трампа.

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Лист спікера Джонсона Зеленському складений в максимально різкому тоні, а сама публічна вимога звільнити посла є недипломатичною та хамською за змістом. З точки зору логіки ведення передвиборчої кампанії Трампа скандал навколо візиту Зеленського в США був очікуваним і бажаним для Трампа. Єдине, чого бракувало трампістам — серйозних підстав для скандалу. З цим ми допомогли самі.

А тепер до помилок української дипломатії. Як би не намагалися позитивні блогери Банкової зняти відповідальність з Офісу і подати скандал як виключно вибрики трампістів, помилки української дипломатії теж є.

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На мою думку, якщо ти вирішив не втручатися у американські вибори, помилкою було намагання зустрітися з кандидатами в президенти. Тому що кандидати в президенти зараз роблять тільки те, що пов'язано з виборами. Як би ти не хотів втручатися у вибори, самі кандидати втягнуть тебе, бо ти зараз медійна фігура і так, тема України, на жаль, стала одною з центральних тем американських виборів.

В такій ситуації, за два місяці до виборів, розумно було б не зустрічатися публічно ні з ким, крім офіційних осіб. При цьому, безумовно, українська делегація мала б зустрічатися з штабами кандидатів і працювати з ними. Але непублічно, і не на рівні президента, а на рівні радників.

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Такий підхід автоматично знімає будь які закиди у втручанні України у вибори США та симпатій одній із сторін. Але ніт. У нас був План Перемоги і ми дуже хотіли потужно його озвучити. Тому маємо, що маємо".

Факти, викладені в хамському листі Джонсона, правдиві, зазначає Марченко. Зеленський дійсно їздив у Пенсильванію — один з спірних штатів, де вирішується доля президентства. Зустрічався з губернатором-демократом, який близький до Камали Гарріс і сенатором та конгресменом від демократів.

«Губернатор після зустрічі з Зеленським викотив розкішний передвиборчий пост, де згадав українську діаспору, на голоси якої розраховує. Республіканців у цю поїздку, за словами Джонсона, не запрошували. Хм… президент України поїхав з друзями демократичного кандидата у президенти в спірний штат і ті наклепали купу передвиборчого контенту — що б тут могло не сподобатися республіканцям? У своєму інтерв'ю The New Yorker президент України для чогось дав публічну особисту оцінку віце-президенту Трампа, упоротому Джей Ді Венсу назвавши його «надто радикальним». Це груба помилка. Яким би не був Венс, офіційним особам оцінювати політиків іншої держави — неприйнятно. Тим більше, враховуючи, що це Америка дає нам десятки мільярдів доларів, а не ми їй.



Я думаю, трампісти влаштували б скандал навколо візиту Зеленського в США в будь-якому випадку. Але ми самі суттєво полегшили їм роботу, наробивши невимушених і нічим не мотивованих помилок у простих ситуаціях. Включно з клінічною неспроможністю президента України контролювати свій язик в інтерв'ю західним ЗМІ.



Для України було б краще не припускатися помилок, і хай би трампісти скандалили не з приводу фактів, які ми самі їм люб'язно надали, а з якогось надуманого приводу, і виставляли себе дебілами, якими вони, переважно, і є. На жаль, відпрацювати без помилок не вийшло. Заміна Кулеби на Сибігу поки що не виглядає такою, що покращила українську дипломатію. І мої щирі співчуття Оксані Маркаровій, навколо якої зараз розгортаються такі пристрасті. Вона точно не має до цього ніякого відношення".

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