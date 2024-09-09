Бере найближчих до свого оточення: ЗМІ про призначення нового очільника МЗС України

Новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга налагодив глибокі контакти в країнах НАТО під час відряджень до Анкари та Варшави, а свою першу телефонну розмову на посаді високопоставленого дипломата провів вільною польською мовою. Але його найважливішою кваліфікацією може бути близькість до центру влади в Україні у воєнний час. Андрій Сибіга, який змінив Дмитра Кулебу на посаді міністра закордонних справ, працював в офісі президента Володимира Зеленського під керівництвом впливового керівника апарату Андрія Єрмака протягом перших двох років повномасштабного вторгнення росії, зазначає видання Bloomberg.

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У той час як Кулеба був знайомим обличчям у європейських столицях, сприяючи амбіціям України приєднатися до Організації Північноатлантичного договору та Європейського Союзу, Єрмак взяв на себе більшу частину дипломатичної роботи. Найдовіреніший помічник Зеленського керував переговорами про гарантії безпеки, підтримував важливі відносини з Вашингтоном і налагоджував зв'язки з так званим Глобальним Півднем.

Зростаюча концентрація влади в Офісі президента під керівництвом Єрмака викликала занепокоєння серед деяких союзників, які критикували те, що вони вважають недостатньою прозорістю, зокрема різкі кадрові зміни в уряді, як повідомило минулого місяця агентство Bloomberg. В інтерв'ю Зеленський відкинув ці скарги, тоді як Єрмак наполягав на тому, що він був переважно координатором.

І хоча Зеленський сигналізував про те, що наближається оновлення уряду, кадрові перестановки минулого тижня відбулися без особливих пояснень і залишили західних союзників дещо спантеличеними. Це було зроблено за зразком того, як Володимир Зеленський підвищував тих, хто був найближчим до його найближчого оточення, зокрема Сибігу.

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«Це не стиль цього президента — брати на борт інших людей, — сказав Юрій Якименко, президент київського аналітичного центру Разумкова. — Він вважає, що його рішення найкращі, немає місця для дискусій — тому є певний консерватизм».

49-річний Сибіга довів свою спроможність при Єрмаку. Працюючи в Офісі президента, він використовував свої контакти в Анкарі, щоб допомогти укласти угоду про зняття чорноморської блокади для відновлення критично важливого експорту зерна. За словами чиновника, знайомого з переговорами, який говорив на умовах анонімності, Сибіга брав участь у зерновій угоді з самого початку, пише видання.

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У своїй заяві на Facebook, де були визначені пріоритети, Сибіга зазначив, що зовнішня політика буде визначатися «реаліями війни».

«Завдання номер один для української дипломатії — від посла до аташе — забезпечення обороноздатності України, — написав Сибіга. — Зброя, зброя, зброя».

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Ця мета, посилена Зеленським під час візиту до Німеччини для зустрічі з міністрами оборони союзників, супроводжується амбіціями Києва щодо вступу до НАТО і ЄС та його мирним планом, який передбачає зусилля, спрямовані на те, щоб завоювати такі країни, як Китай, Індія, Бразилія і Південна Африка. Останній проєкт, який особливо відстоював Єрмак, виявився непростим завданням. Ретельно спланований саміт у Швейцарії в червні зібрав понад 100 країн і делегацій, але кілька делегацій з країн Глобального Півдня відмовилися підписувати підсумкове комюніке, зауваживши, що росія повинна бути залучена до процесу.

Зв'язки Сибіги з Туреччиною, яка цього місяця офіційно подала заявку на вступ до групи країн БРІКС, стануть активом у просуванні цього проекту. Після роботи в міністерстві в Києві та посольстві в Польщі він став послом у Туреччині в 2016 році. Колишній міністр оборони Олексій Резніков сказав, що Сибігу поважали в адміністрації за його величезні знання, особливо у відносинах з Туреччиною.

Президент Джо Байден звернув увагу на Сибігу під час візиту американського лідера до Києва в лютому 2023 року, сказав Резніков. За словами ексочільника оборонного відомства, він виділявся настільки, що Байден згадав про нього на саміті НАТО в Литві пізніше того ж року. «Він справив на нього враження», — сказав Резніков.

Новий міністр закордонних справ також доклав руку до нормалізації відносин з Польщею, однією з найстійкіших прихильниць України у НАТО, які виявилися складними, особливо після того, як рішення Варшави запровадити обмеження на імпорт зерна вилилося в потворну політичну боротьбу під час засідання Генеральної Асамблеї ООН минулого року. Варшава позитивно ставиться до призначення, а Сибігу вважають спокійною, професійною та відкритою до дискусій людиною, повідомив чиновник, знайомий з роботою дипломата. Андрій Сибіга почав налагоджувати стосунки у свій перший повний робочий день на посаді. У телефонній розмові з Сікорським він подякував за підтримку своєї країни.

«На знак поваги ми розмовляли польською мовою», — повідомив Сікорський на соціальній платформі X.

Раніше «ФАКТИ» викладали думку історика Ярослава Грицака про закритість влади, корупцію та пошук нових лідерів.

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