Не маємо уявлення: у команді Олега Винника не змогли відповісти, чи дійсно артист повернувся в Україну

Вчора, 26 вересня, український блогер Богдан Беспалов розповсюдив інформацію, від якої серця «вовчиць» — фанаток Олега Винника — почали, певно битися у прискореному темпі. Адже Богдан стверджував, що їх кумир Олег Анатолійович, який вже кілька років мешкає у Німеччині, начебто повернувся до Києва.

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За словами блогера, артиста нібито бачили в Києві за кермом автомобіля. Беспалов додав, що команда Винника «активно пропонує топовим піарникам за солідні гроші» співпрацю з артистом.

«Але всі відмовляються, бо репутаційних ризиків бояться. Піарникам з ім'ям є що втрачати», — заявив блогер.

При цьому Беспалов обурився бажанням Винника й далі будувати кар'єру в Україні. «Хто зараз стоїть за Винником? І хто зацікавлений у відбілюванні й поверненні його в український інформаційний простір?» — сказав Беспалов та додав, що менеджмент артиста не знає української мови і спілкується виключно англійською або німецькою мовами.

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Видання «Фокус» вирішило з'ясувати, чи дійсно Винник повернувся в Україну, та звернулося до команди артиста.

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«Доброго дня. Я не можу підтвердити таку інформацію. Навіть уявлення не маю, хто і навіщо розповсюджує такі чутки», — відповіла журналістам Валерія Барон, керівник фан-клубу артиста.

Зазначимо, що у серпні Олег Винник дійсно анонсував своє повернення на сцену і навіть представив нову пісню під назвою «Свої люди». Тоді його «поява нізвідки» викликала неоднозначну реакцію. Вже згодом Олег Винник відповів на критику з приводу втечі з України та майже трирічної мовчанки про війну. Артист пояснив, що насправді він нікуди не тікав, а весь час допомагав військовим. Однак він був вимушений піти зі сцени через проблеми зі здоров’ям.

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Фото з Вікіпедії

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