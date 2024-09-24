Не сховатися, не втекти: у Мережі розсекретили берлінську адресу Олега Винника

Місце проживання у Берліні Олега Винника вдалося встановити завдяки відео, яке він нещодавно виклав у мережу, хизуючись врожаєм, що виріс у співака на балконі.

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Як пише «ТСН» з посиланням на канал «Вогник», апартаменти Винника розташовані на околиці Берліна, в районі Шарлоттенбург. Як стверджує Telegram-канал, там зазвичай селиться чимало росіян. Зазначається, що співак проживає в новому житловому комплексі, а його квартира розташована на останньому поверсі.

На вході до ЖК навпроти дзвінка вказані німецькою прізвище Винник та назва його компанії RockSoulana Music.

Фото тг-канала "Вогник"

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Олег Винник, який виїхав за кордон 27 лютому 2022 року, часто наражається на критику. А його експродюсер Олександр Горбенко, який також тоді перетнув кордон, заявляв, що співак «ховався під ковдрами» в автівці, аби його не виявили прикордонники.

Сам співак заявляв, що нікуди не тікав, а поїхав, бо давно вже живе на дві країни та має проблеми зі здоровʼям.

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Фото — скріншот

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