Не сховатися, не втекти: у Мережі розсекретили берлінську адресу Олега Винника
Місце проживання у Берліні Олега Винника вдалося встановити завдяки відео, яке він нещодавно виклав у мережу, хизуючись врожаєм, що виріс у співака на балконі.
Як пише «ТСН» з посиланням на канал «Вогник», апартаменти Винника розташовані на околиці Берліна, в районі Шарлоттенбург. Як стверджує Telegram-канал, там зазвичай селиться чимало росіян. Зазначається, що співак проживає в новому житловому комплексі, а його квартира розташована на останньому поверсі.
На вході до ЖК навпроти дзвінка вказані німецькою прізвище Винник та назва його компанії RockSoulana Music.
Олег Винник, який виїхав за кордон 27 лютому 2022 року, часто наражається на критику. А його експродюсер Олександр Горбенко, який також тоді перетнув кордон, заявляв, що співак «ховався під ковдрами» в автівці, аби його не виявили прикордонники.
Сам співак заявляв, що нікуди не тікав, а поїхав, бо давно вже живе на дві країни та має проблеми зі здоровʼям.
Фото — скріншот326
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