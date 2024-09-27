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Події

У Ніжині один з керівників поліції на смерть збив військового

14:53 27 вересня 2024
авто

У Ніжині сталася смертельна ДТП, в якій загинув військовослужбовець. Наїхав на військового один з керівників місцевого райуправління поліції.

Про це повідомили у ДБР.

За даними слідства, поліцейський 27 вересня близько 11:00 на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у центрі міста, коли раптово на проїжджу частину вибіг чоловік.

Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці.

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У ДБР заявили, що поліцейський, за попередніми даними, був тверезим.

Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом смерті військовослужбовця у ДТП.

«Кримінальне провадження здійснюється за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого). Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди», — додали у ДБР.

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Раніше «ФАКТИ» писали про смертельну ДТП на Запоріжжі. Там невідомий водій автомобіля Toyota скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги у попутному напрямку руху. Водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

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