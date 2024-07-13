Збив військовослужбовця й залишив помирати на узбіччі: поліцейські Запоріжжя розшукують водія-втікача

На Запоріжжі сталася смертельна аварія, в якій загинув військовослужбовець. Поліція Запорізької області розшукує винуватця ДТП.

Аварія сталася у смт Комишуваха на вулиці Богдана Хмельницького 12 липня близько 21:35.

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За даними поліції, невідомий водій автомобіля Toyota Hilux скоїв наїзд на військовослужбовця, коли той йшов узбіччям дороги у попутному напрямку руху.

Водій, не зупиняючись, покинув місце події. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

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Поліцейські розшукують автомобіль, який має характерні механічні пошкодження, зокрема відсутній передній бампер та пошкоджене ліве бокове дзеркало.

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«Закликаємо всіх, хто міг бути свідком події або може надати будь-яку інформацію про місцезнаходження автомобіля Toyota Hilux темного кольору з пошкодженнями, повідомити за номером: +38(061)-434−19−16 або 102. Важлива будь-яка інформація, яка допоможе знайти винуватця та притягнути його до відповідальності за вчинений злочин», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли «ФАКТИ», у страшній ДТП на Рівненщині 6 липня, коли загинули 14 людей, серед загиблих був і військовослужбовець Андрій Швець, який повертався на фронт з відпустки.

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