«Жили щасливо та дружно, але почалась війна…»: в бою поліг батько трьох дітей з Хмельниччини

Війна продовжує забирати життя і ламати людські долі. У Судилкові на Хмельниччині зі скорботою та болем у душі в останню земну дорогу провели воїна Юрія Ждановича, якому навіки 44 роки. Він загинув 7 березня 2024 року під час ведення бойових дій поблизу одного з населених пунктів Пологівського району Запорізької області. Але тільки тепер вдалось забрати тіло героя додому.

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Юрій здобув професію тракториста, за спеціальністю трохи працював у рідному селі. Потім у біографії чоловіка з’явилися сторінки, пов’язані зі службою у Шепетівській виправній колонії та роботою оператора сушильних установок на одному з підприємств.

«Скрізь, де працював, відзначався відповідальним ставленням до своїх обов’язків, був чудовим колегою, вмів підтримати ближнього добрим словом та порадою. У 2002 році Юрій зустрів свою долю. Разом з дружиною Ольгою створили міцну сім’ю. Жили щасливо та дружно, виховували трійко дітей: двоє синів та доньку. Проживали в Судилкові, який став рідним для Юрія. Так багато було у планах, мріях та задумах, але все перекреслила жахлива і клята війна», — повідомляє Судилківська сільська рада

13 лютого 2023 року чоловік був призваний на військову службу. Мав посаду стрільця-помічника гранатометника гірсько-штурмового відділення. Сержант хоробро захищав рідну землю від російського окупанта.

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Воїна зустріли та провели в останню дорогу «живим коридором» шани. Вересневий день не шкодував сонця та по-осінньому ще теплого вітерця, а гіркі сльози пекучим болем проникали в саме серце. Поховали Юрія у Судилкові з усіма військовими почестями.

Раніше повідомлялося, що в бою в Курській області загинув талановитий боєць ММА, чемпіон України зі змішаних єдиноборств Назарій Гаврилець.

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