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Стиль життя

Тренд сезону — чорні намиста: поєднуються з одягом практично будь-якого кольору

22:00 29 вересня 2024
Чорне намисто

Легендарний дизайнер Крістіан Діор говорив: «Ви можете носити чорне в будь-який час. Ви можете носити його в будь-якому віці. Ви можете вдягати його практично для будь-якого випадку». Італійки, наприклад, навіть у спеку носять чорні сукні. Не менш ефектний вигляд мають і чорні прикраси. Тренд сезону — чорні намиста. Вони можуть бути як з натуральних каменів, так і з кераміки.

Стилісти стверджують, що чорні намиста поєднуються практично з усіма кольорами в одязі. Але найбільш елегантне поєднання — чорний і білий. Наприклад, чорне намисто стане ідеальним поєднанням для образу з білою блузою і чорним або темно-синім брючним костюмом. Також стильний тандем — з білою або ніжно-рожевою в'язаною сукнею.

Дуже ефектний вигляд має чорне намисто з чорним вбранням, особливо якщо у вас засмагла шкіра. Неймовірно стильно виглядатиме чорна прикраса, одна намистина в якій іншого — контрастного кольору: наприклад, жовта, білосніжна або бірюзова. Вона має бути акцентною — можливо, трохи більшою за розміром. Альтернативою намистині може бути підвіска у вигляді квітки або краплі. Це виглядає незвично.

Раніше «ФАКТИ» писали про модні цієї осені керамічні браслети та квіти у вигляді прикраси на сумці.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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