«Відкиньте безглузду путінофобію і дозвольте українцям довести справу до кінця»: Борис Джонсон звернувся до союзників

У путіна з'явився спазм на обличчі, як у жертви інсульту, коли очільник Курської області в доповіді сказав про глибину просування українського війська в регіоні, адже це лише збільшило приниження володаря кремля, пише колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у своїй статті для Daily Mail.

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«путін не міг уявити, що українські танки увійдуть на територію росії й захоплять більше території за тиждень, ніж росіяни за рік», — наголосив Джонсон.

Джонсон назвав наступ Сил оборони прикладом недооцінювання Заходом української відваги, рішучості, сміливості та готовність «робити те, що люди вважали неможливим». Та тепер союзники, пише Джонсон, повинні припинити зволікати та дозволити українським захисникам використовувати у Курській області далекобійні ракети — британські Storm Shadow та американські ATACMS. Адже це допоможе ЗСУ зупинити авіацію противника, наголошує британський політик.

«Ми хронічно недооцінювали їхню чисту лють до російського загарбника — глибоку жагу в українських серцях вигнати війська путіна з кожного клаптика української землі. Тож, заради Бога, можна нам нарешті припинити молоти язиками, відкинути безглузду путінофобію і дати українцям інструменти, яких вони справді потребують, щоб довести справу до кінця», — обурюється Джонсон.

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Також він звернувся до чинного прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера. Політик закликав колегу активніше підтримувати Україну і допомогти завершити російське вторгнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову розробити план, аби отримати від союзників «зелене світло» для використання західних далекобійних ракет для ударів по військових об’єктах на території країни-агресора. Відповідний перелік кроків він разом з представниками дипломатії повинні представити на Ставці.



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